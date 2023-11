Las fotos de Arturo Vidal con los colores de Boca: ¿llega como refuerzo?

El volante chileno que queda libre en diciembre de Athletico Paranaense y tuvo varios guiños con Juan Román Riquelme sumó uno más con una sugestiva publicación.

A falta de las elecciones que definirán quién comandará Boca los próximos cuatro años, Juan Román Riquelme ya planea lo que será el proyecto futbolístico 2024 y, además de anunciar el entrenador el lunes 4 de diciembre si continúa en el club, apunta a traer un refuerzo de lujo: Arturo Vidal, quien tuvo un nuevo guiño para el Xeneize.

A través de su cuenta de Instagram, el Rey Arturo publicó un sugestivo posteo en el que se mostró con una indumentaria con los colores de Boca y la misma ilusionó a los hinchas en medio de los rumores que lo vinculan con un posible arribo suyo en enero. "Con fuerza de voluntad y coraje, puedes superar cualquier obstáculo en tu camino. Vamos por un día más de trabajo", escribió el volante chileno.

El fin de semana pasado Riquelme fue consultado sobre la posibilidad de que fichar a Vidal, a quien ya contactó para traerlo, y no escondió sus ganar de contar con el volante chileno de 36 años: “Hace unos años dije que soñaba y que él nació para jugar acá. Con Cavani dije lo mismo, ¿no? Hay jugadores que nacieron para jugar con nuestra camiseta. A Cavani nos costó mucho tiempo convencerlo, estamos orgullosos y felices de tenerlo con nosotros. Y Vidal lo mismo. Son jugadores extraordinarios, estrellas mundiales que para nosotros sería un sueño tenerlo jugando en La Bombonera”.

Juan Román Riquelme y la chance de que Arturo Vidal sea refuerzo de Boca

Y en streaming vía Twitch, no tardó en llegar la respuesta del ex Barcelona, Juventus y Bayern Múnich, entre otros: "Vi lo de Román. ¿Si creo que nací para jugar en Boca? Creo que sí. Es un equipo parecido a lo que soy yo... Si firmo en Boca me tendría que teñir el pelito azul. Sería un sueño firmar allí", expresó.

Cómo es la situación de Arturo Vidal

Vidal finaliza contrato con el conjunto brasileño en diciembre, pero actualmente se está recuperando de una lesión en los meniscos de su rodilla derecha que sufrió en septiembre, en un duelo ante Colombia por Eliminatorias, y por la que debió ser operado. En principio, no habría inconvenientes para que se dé su salida del equipo de Curitiba y todo dependerá de que las negociaciones con Boca lleguen a buen puerto. El deseo de ambos lados está...