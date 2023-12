Desde el PRO expresaron malestar por la designación de Menem en Diputados: "Se negociará Ley por Ley"

El vicepresidente del PRO y diputado nacional Federico Angelini (Juntos por el Cambio) dijo que, de esta manera, el Gobierno de Javier Milei "eligió un camino que es distinto al de trabajar juntos desde el minuto cero".

El vicepresidente del PRO y diputado nacional Federico Angelini (Juntos por el Cambio) advirtió hoy que, con la designación del libertario riojano Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, "se negociará Ley por Ley" y dijo que, de esta manera, el Gobierno de Javier Milei "eligió un camino que es distinto al de trabajar juntos desde el minuto cero".

"Si finalmente es Martin Menem se negociará Ley por Ley. El Gobierno eligió un camino que es distinto al de trabajar juntos desde el minuto cero", dijo Angelini esta mañana en declaraciones a radio 10.

De esta forma, Angelini expresó públicamente el malestar que hay en el PRO tras la confirmación de que el riojano Macri será el titular de Diputados, desplazando así a Cristian Ritondo y Florencio Randazzo, los otros posibles candidatos para ocupar ese cargo.

"Nosotros vamos a acompañar las cosas que creamos que están bien. Vamos a ser una 'alternativa', si vemos cosas que pueden mejorar las vamos a proponer, pero no va a haber un co-gobierno", aclaró Angelini, para quien Milei "recorrió un camino muy interesante y llegó a la Presidencia de la nación, por eso hay que reconocer ese cargo".

Por otro lado, se refirió a las tensiones internas en el PRO luego de la confirmación esta semana de que la titular del partido Patricia Bullrich será la próxima ministra de Seguridad del Gobierno de Milei.

"Puede que haya tensiones dentro de PRO. Es momento de discutir y no hay que temerle a las discusiones", sostuvo Angelini y añadió: "En el PRO el problema nunca llega a agrandarse sino que hay tensiones y nada más".

"Macri se puso muy contento cuando Patricia aceptó el cargo de ministra, él sabe que es la persona más preparada para asumir esa responsabilidad", consideró y remarcó que Bullrich -quien ya ocupó ese cargo durante la gestión de Cambiemos- "tiene mucha experiencia en el cargo".

En cuanto a la relación entre Macri y Milei, dijo: "Macri respeta mucho a Milei y el Presidente (electo) es el que decide. La relación existió siempre entre Javier Milei y Macri; existió, existe y existirá".

Además negó que la convocatoria a elecciones dentro del PRO tenga que ver con disputas dentro del espacio, y se preocupó en aclarar que está vinculado a la renovación de autoridades por el vencimiento de los mandatos.

"Todo lo que tiene que ver con el llamado a elecciones y renovación de autoridades en el PRO es porque se vencen los mandatos. Es una cuestión exclusivamente formal más allá de las especulaciones", explicó.

Sobre quién sucedería a Bullrich en la titularidad del PRO, dijo: "Patricia dijo que no iba a ser, y como gustar me gustaría que sea Mauricio el próximo presidente del PRO, pero es una decisión personal, no sé qué es lo que va a hacer".