Macri: "Lo de Riquelme en Boca es mucho peor que lo de Passarella en River"

El candidato a vicepresidente de Boca fue crítico con la gestión del Diez y pidió "colaboración" para seguir los pasos de la Justicia y que los socios puedan votar el 17 de diciembre.

La novela de las elecciones en Boca sigue sumando capítulos. Después de que la jueza subrogante Analía Romero se excusara, la causa por los comicios en el Xeneize cayó en manos del magistrado Sebastián Font, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nª36 de Capital Federal, pero por la tarde la Justicia rechazó la previa recusación de Alejandra Abravaya y el caso volverá a mano de la jueza titular.

Tan solo algunas horas más tarde, Andrés Ibarra y Mauricio Macri dieron una conferencia de prensa en la que contestaron las acusaciones de Juan Román Riquelme, compararon su gestión con la de Daniel Passarella en River y pidieron la colaboración del oficialismo para que los socios puedan votar el próximo 17 de diciembre.

"Terminamos a más de 20 y pico de puntos de River y perdimos los dos clásicos. No clasificamos a la Copa Libertadores y esto no es casualidad. Es producto de haber hecho este tipo de irregularidades todo el tiempo. Esto el club no lo resiste más. Esto es mucho peor que lo que le hizo Passarella a River", afirmó el candidato a vicepresidente por la agrupación Pasión + Gestión durante la conferencia en el Hotel Abasto.

Además de mencionar al mandatario que fue uno de los responsables del descenso del Millonario en 2011, y que también sonó como posible DT durante la época en la que era presidente del Xeneize antes de la llegada de Carlos Bianchi, Macri le mandó un mensaje directo a los socios xeneizes: "Llamo a los hinchas de Boca a que reaccionemos. Espero que la Justicia establezca el voto el 17 para evitar que esto continúe. Y lo digo con el dolor de haber traído a Riquelme. Él es un ídolo de Boca, pero adentro de la cancha es una cosa y afuera es otra".

"La jueza tuvo que pedir protección porque recibía amenazas de muerte. Tuve que presentar una denuncia porque mi hija fue amenazada públicamente. Estamos discutiendo el futuro del club, no una competencia de matones. La jueza hizo un trabajo serio y perdieron la recusación. Amenazar a la jueza y a mi hija no se entiende", reveló el otrora presidente de la Nación.

En este sentido, dio más detalles sobre la situación judicial: "Esto termina en una amenaza contra la jueza y mi hija. Hoy me presenté a la Justicia para que averigüe al responsable. Yo no puedo acusar a nadie. Pero quiero que descubran quién está detrás de estos comentarios tan agresivos contra mi hija".

El mensaje de Macri a Riquelme para votar el 17 de diciembre

"Si seguimos de esta manera, el club va a estar cada día peor. Paremos con la mentira y con la manipulación. Respetemos que la jueza lo comprobó con un peritaje. Riquelme, si vas a ganar 95 a 5, sacá a esos socios del padrón, aceptá el peritaje y votemos el 17 de diciembre", apuntó el tandilense.

Por otra parte, respondió las acusaciones que le hizo públicamente el exenganche: "Jamás le dije una mentira al socio y a los hinchas de Boca. Que tengamos que aguantar esta campaña conducida por Riquelme, que es una sucesión de mentira y ha aprendido de sus amigos de su política nacional, nos genera mucho dolor. Yo lo traje a Riquelme al club y lo volví a invitar cuando ganamos la Libertadores en 2007 con Miguel Ángel Russo. Que explique su mediocre campaña deportiva y dé sus fundamentos para seguir por cuatro años más. Esto le hace daño a la familia de Boca".

Cómo sigue el tema de las elecciones según Ibarra y Macri

"Hoy la Sala ratificó a la primera jueza, rechazó el pedido de recusación. La causa vuelve a la jueza. Ahora habrá que ver qué determinaciones siguen adelante con el tema del padrón. Si no es el 17 de diciembre es muy difícil pensar en una fecha", explicó el exministro de Modernización.

"Hay que encontrar una solución porque no pueden seguir con un mandato vencido. Hasta ahora no han querido colaborar. Riquelme no ha querido tener elecciones en Boca. Tan convencido del 95 a 5 no debe estar", añadió Macri.

Ibarra y la polémica sobre la forma en la que Riquelme recibió el club

"Hubo 65 bajas y metieron 13.400. No mientan más. Román dice que les dejaron el club con deudas y ahora hay 28 millones en caja. ¡Mentira! Les trajimos el balance. La gestión anterior le dejó 4 millones en caja. Eso les ayudó para sobrevivir en su mala gestión, en la que estuvieron un año sin sponsor. El 30 de junio tenían menos de 500 mil dólares. Esos 28 son créditos a cobrar y que tienen que ver con derechos de TV y otros créditos por transferencias a jugadores. No le mientan más al socio de Boca".

El porvenir de Boca si las elecciones no se hacen en 2024

"Si esto se posterga, habrá que ver qué dice la Justicia. Hay que tener mucho cuidado sobre las decisiones que se tomen en un momento de transición. Con las cosas que han pasado, la verdad que es un proceso riesgoso. Imaginamos que la Justicia dirá algo para el cuidado de los socios de Boca", analizó Ibarra.