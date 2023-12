Sofía Clerici explicó por qué reveló información privada de políticos en el pasado

La modelo emitió un descargo en redes y dio a entender por qué filtró los videos de su viaje a Marbella con Martín Insaurralde.

Sofía Clerici compartió fuertes mensajes defendiéndose de las críticas que recibe a diario desde que publicó videos del viaje a Europa que realizó con Martín Insaurralde. En el primer posteo, la modelo habló de uno de sus exnovios y fue lapidaria. Ahora, apuntó contra aquellos que cuestionan sus bienes materiales y explicó por qué expuso ciertos asuntos que debían mantenerse en confidencialidad.

“Siempre con mis valores firmes, todo lo que logré sola por mi esfuerzo. Nunca nadie me regaló nada, todo me lo gané solita”, comenzó Clerici a través de sus historias de Instagram.

“Para los que no me conocen, ese tattoo del brazo de rosas de dólares me lo hice a los 19 años cuando empecé a ahorrar trabajando en un local de ropa y luego en TV y tapas de revistas. A la par, saqué mi marca en 2016″, continuó la modelo, dejando en claro que todo lo conseguido fue por mérito propio. Cabe recordar que en un reciente allanamiento a su casa se encontraron 600 mil dólares y siete carteras Louis Vuitton, por lo que se había puesto en duda la procedencia de los bienes.

Sin hacer mención directa a Martín Insaurralde, Sofía Clerici también habló de las personas que intentaron perjudicarla a lo largo de su carrera y se justificó por sacar a la luz información que no debía ser revelada. “¡Llegué a donde llegué por mí! Sin joder a nadie a mis 36 años. Y si algo se supo es porque debió ser así por dañarme”, sentenció.

Sofía Clerici