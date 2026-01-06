Norma Fuentes supervisó los trabajos del predio de Santiago es Tu Río que comienza este viernes

La intendente de la capital visitó el predio de avenida Alsina y Costanera Luis “Chacho” Lescano, donde se realizará desde este viernes 9 a las 20 horas la edición 2026 del programa “Santiago es tu Río”.

Hoy 22:25

La jefa comunal supervisó las tareas de acondicionamiento que se desarrollan en el espacio para garantizar el funcionamiento de las múltiples propuestas recreativas, deportivas y culturales que se brindarán a la comunidad con entrada libre y gratuita, buscando el disfrute familiar y la promoción turística.

"Es una gran satisfacción poder invitar a los vecinos un año más a disfrutar de esta tradicional propuesta de vacaciones, donde personas de todas las edades pueden compartir lindos momentos en familia y con amigos", indicó la Ing. Fuentes.

"Además de realizarse partidos de vóley, fútbol, cesto y básquet de arena, habrá un patio gastronómico ampliado y renovado, espectáculos musicales en vivo, carpas tecnológicas con juegos de realidad virtual y muros para escalar, entre muchas otras atracciones", detalló.

"También se instalará una feria artesanal donde más de 300 emprendedores santiagueños e instituciones de la sociedad civil exhibirán y comercializarán sus productos", señaló.

La jefa comunal destacó que "el predio ocupa más de dos hectáreas de extensión, donde nuestras áreas operativas trabajan para dejar en óptimas condiciones de limpieza, iluminación y accesibilidad para que los vecinos asistan masivamente a disfrutar de nuestros espacios públicos".

Por su parte, Martín Cabral del equipo de Guardavidas de Santiago del Estero, resaltó que "una vez más acompañaremos al municipio en esta iniciativa de verano para cuidar la seguridad e integridad de los vecinos, recomendándoles no ingresar al río en horario nocturno y respetar las señalizaciones e indicaciones de nuestros agentes".

El programa se realizará todos los viernes, sábados y domingos de enero y febrero desde las 20 horas, en un espacio pensado para que personas de todas las edades disfruten del verano de manera gratuita, fomentando el uso del espacio público y el contacto con el Río Dulce.