Trump afirmó que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente estadounidense aseguró que el crudo será vendido a precio de mercado y que los fondos estarán bajo su control, luego del operativo que derivó en la detención de Nicolás Maduro y la asunción provisoria de Delcy Rodríguez.

Hoy 21:18

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las “Autoridades Provisionales de Venezuela” entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad autorizados para ser enviados a territorio estadounidense.

Según el mandatario, este volumen de crudo se venderá al precio de mercado y los recursos provenientes de esas ventas serán controlados por él mismo para “asegurar que se utilicen tanto en beneficio del pueblo venezolano como de Estados Unidos”.

Donald Trump solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, que ponga en marcha de inmediato el plan para el traslado del petróleo, que se realizará mediante buques de almacenamiento que llegarán directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos.

El sábado 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó un operativo para detener a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, sobre quienes pesan acusaciones de crimen organizado y narcotráfico, por la que serán procesados ante un tribunal de Nueva York.

El poder quedó en manos de Delcy Rodríguez, que asumió como presidenta ‘encargada’