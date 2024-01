La confesión de María Becerra cuando le preguntaron si se hizo cirugías estéticas

A través de un vivo de Instagram la cantante habló sin filtro y no esquivó la pregunta. ¿Qué dijo?

María Becerra se encuentra en el mejor momento de su vida. Exitosa en su carrera y en el amor de la mano de J Rei. Más allá de sus obligaciones, y del tiempo que le dedica a la creación de su música, la nena de argentina siempre dedica un tiempo a compartir con sus fans y en esta oportunidad hizo un vivó en su cuenta de Instagram en el cual se generó un ida y vuelta sobre su físico y retoques estéticos, que luego fue bastante comentando en las redes sociales. "¿Quién te hizo la carita?", le preguntó una seguidora en medio del vivo recordando la famosa pregunta de Mirtha Legrand a una de sus invitadas. Manteniendo la ironía, María decidió contestar y deslizó: "Un cirujano, ¿Quién me la va a hacer?". De forma inmediata confesó: "Igual yo no tengo operaciones estéticas, sino lo diría con soltura. Ustedes saben que a mí no me ceba caretearla. Yo me hice las tetas, lo digo. Pero, el resto, son todas inyecciones de ácido hialurónico. En los labios y en algunas otras zonas, no te voy a mentir".