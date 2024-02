Tamara Baéz destrozó a L-Gante y lo mandó al frente con una conversación privada: “Tenés novia y estás tomando mate con...”

La joven compartió en las redes una captura de su tenso ida y vuelta con el cantante, con quien tiene en común a su hija Jamaica.

La relación de L-Gante y Tamara Báez sufrió varios altibajos desde que le pusieron punto final a su historia de amor. Y ahora, después de que el cantante presentara a su nueva novia llamada Candela Arizaga, la joven compartió una tremenda pelea que tuvo con su ex.

A través de las redes sociales, Tamara compartió un chat con el músico: “Mirá lo que me escribís vos. No razonas ni dos oraciones. Contestame. Querés que (Jamaica) viva conmigo un tiempo, así se te bajan los humos y despejás un tiempo. Y vas a Capital a que te apoyen la rata un rato. Contestame, bol…”, escribió él. Y ella respondió: “Me da mucha bronca que quieras llevártela a vivir con vos ahora cuando no mandás mensaje por días, sin saber de ella. Forr… que sos”.

Además, Tamara acompañó la captura de la conversación con un fuerte descargo: “A él sólo le molesta que me apoyen la rata. Si tenés novia y estás tomando mate con mi termo, te hagas el canchero conmigo. No me quiero enojar. El único dolor que puedo tener yo es la poca atención y demostración que le da a mi hija que la crio yo todos los días desde que nació”, lanzó.

Y cerró, sin filtro: “Corta. Ya lo vi con miles de mujeres, ni una me afecta. Eso no me causa dolor, cuando una es mamá ya se fija en otras cosas. Lo material no llena a las criaturas. No me jodan porque yo sí exploto y puedo contar mucho. Y tus amigas, ¿qué onda? Que me dejen vacilar tranquila en el baile, che. ¿Todo te tienen que contar?”.