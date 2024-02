Gerardo Zamora apuntó contra Javier Milei: "Está equivocado y tiene que reflexionar"

Desde Roma, el gobernador de la provincia cruzó al presidente. Cree que comete "un error gravisimo" y expresó que "cuando ataca a políticos que no están de acuerdo, está atacando a la población".

El gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, aseguró que el presidente Javier Milei comete "un error gravísimo" al "atacar" a las provincias y advirtió que los gobernadores tienen "la responsabilidad de hacer respetar la división de poderes" porque sus distritos son "preexistentes a la Nación". El mandatario provincial participó de la misa de canonización de Mama Antula, la primera santa argentina, que se realizó este domingo en el Vaticano y fue encabezada por el papa Francisco con la presencia, entre otros, de Milei. "Estamos muy felices como santiagueños, y obviamente toda la Iglesia católica argentina", expresó. En diálogo con Pamela Francescato, corresponsal de C5N en Roma, destacó que el "gran desafío" de la Argentina es lograr que la situación económica "no perjudique a los que más necesitan" y criticó que desde el Gobierno nacional haya un "ataque hacia las provincias como si fuese la solución del problema". "Cuando (Milei) ataca a políticos, diputados o gobernadores que no están de acuerdo con la ley (Ómnibus), está atacando a la población: los que van a pagar el colectivo más caro, los docentes que van a dejar de percibir... Esto va a afectar el bolsillo de los argentinos", anticipó. También advirtió que "si el presidente quiere destruir a las provincias, está destruyendo lo más importante que tiene el país. Si la solución es nada más ajustar y no mejorar la capacidad de producción, me parece un error gravísimo, un grado de ignorancia tan grave en términos técnicos económicos", sostuvo. Te recomendamos: Desde Roma, Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala presenciaron la canonización de Mama Antula "Me parece que está equivocado y tiene que reflexionar. Esto es una República, salvo que quiera modificar la Constitución. Las provincias somos preexistentes a la Nación y tenemos la responsabilidad de hacer respetar la división de poderes y a nuestras provincias. Lo vamos a hacer con respeto pero con firmeza", señaló Zamora. "Nos ha costado mucho recuperar la democracia y consolidarla, y hemos celebrado los 40 años con un presidente que dio un discurso de espaldas al Congreso. Ya está, la campaña electoral terminó. Espero que sea solamente una pirotecnia y que el Gobierno nacional se encauce, porque tenemos un país maravilloso que puede salir adelante y lo va a hacer. Nosotros vamos a hacer todo lo posible", concluyó.