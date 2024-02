"¡Es igual!": Diego Poggi presentó a su novio y sorprendió con su parecido a Ricky Martin

En el día de San Valentín, el conductor aprovechó para hacer pública su relación y un detalle llamó la atención de sus seguidores. "Vivimos lejos, pero lo cerca que nos tenemos es mágico", expresó.

Diego Poggi, en la actualidad streamer de Gran Hermano, aprovechó el día de San Valentín para hacer pública su relación, de la que ya había hablado en el pasado, pero sin poner un nombre o un rostro. Así, la fecha en que se celebra el amor fue el disparador para que el conductor haga la presentación formal ante sus seguidores de la persona que lo acompaña en su vida.

A través de una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, Poggi afirmó: “Por mil años más juntos. Vivimos lejos, pero lo cerca que nos tenemos es mágico. Gracias por tu paz, tu paciencia y por siempre estar con la palabra justa. ¡Esto recién empieza eh! Preparate Te amo”, lo que derivó en una inmediata catarata de comentarios de sus seguidores.

Este anuncio sobre la relación que tiene con el hombre oriundo de Jujuy se produjo después de meses de especulación sobre la vida amorosa del conocido presentador, quien había mantenido en privado los detalles de su noviazgo.

Así, el vínculo que hasta ahora se había mantenido lejos de los reflectores llamó la atención no solo por la declaración sino también por el notable parecido de su pareja con Ricky Martin, un detalle que no pasó inadvertido por nadie. “Es igual a Ricky Martin, amo”, .destacó una de sus seguidoras, a lo que de inmediato el conductor afirmó: “Es mi Ricky”. “¡En la primera foto es Ricky! Muy bellos los 2. ¡Felicidades!” expresa otro de los comentarios. en tanto que un tercero destaca el lugar de nacimiento del hombre: “¡Jujeño tiene q ser!! Donde está todo lo lindo. Se los ve muy lindos juntos”.

En su mensaje de San Valentín, Poggi destacó no solo la importancia del soporte emocional y la comunicación adecuada en su relación, sino que también subrayó que, a pesar de la distancia física, el vínculo emocional y espiritual que comparten es fuerte y significativo. Este gesto de amor público deja de manifiesto la importancia de la celebración de las relaciones en todas sus formas y la aceptación de los amores a distancia.

En una charla con Infobae, Poggi se había referido al hombre con quien tiene una relación desde marzo de 2022 al destacar: “Estoy muy contento. Una relación súper sana. Estamos a distancia. Jamás pensé en mi vida tener una relación a distancia”, aunque luego al aclarar que se trataba de Jujuy, minimizó la situación explicando que son sólo dos horas de viaje. “Lo que tardas el fin de semana de Palermo a Pilar cuando está congestionada la Panamericana”, comparó.

Con viajes cada 15 días para verse, destacó que se conocieron por Facebook y que luego de un tiempo sin hablar, volvieron a retomar el diálogo: “Empezamos a hablar de nuevo. Cayó acá, tenía un cumpleaños. Nos vimos y no nos separamos. Estamos ahí juntos. Me da una paz ir a Jujuy… y él. Me baja un montón del quilombo que hay acá. Y él a veces viene un poco en busca de un poco de quilombo acá. Está muy bueno tener una relación a distancia. En otras relaciones me pasaba que te ves todos los días, te ves porque sí y no tenés momentos de calidad”.

Sobre los momentos juntos, destacó: “Tiro el celular a la mierda y estamos 72 horas. Es un intensivo. Hablamos por teléfono todos los días, todo el tiempo. Y creo que es la relación que siempre quise tener. Y la otra vez le dije que me imagino estando de viejo con él. Sí. Porque una paz tiene que es envidiable. Se lo dije la segunda vez que nos vimos mientras estábamos comiendo. Es un montón, pero me dijo que era mutuo y eso a los dos nos dejó tranquilos. Es raro verse a distancia. Tenés que estar muy seguro de vos. Seguro de la otra persona. Yo sé que no me va a cagar, yo tampoco lo cago”.