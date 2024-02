La respuesta del Proyecto Esloveno a Riquelme por la ampliación de La Bombonera

La cuenta oficial del plan para agrandar el estadio parafraseó al presidente de Boca con el objetivo de aportar "tranquilidad" tras las últimas declaraciones.

Juan Román Riquelme siempre marca agenda cada vez que sale a hablar públicamente. Más ahora que fue electo presidente de Boca por un 65 por ciento de socios xeneizes. En esta ocasión, volvió a referirse a un tema que genera mucha discordia entre los hinchas: la ampliación de La Bombonera. "Me da cosa cuando estoy pensando en tener que ir a golpearle la puerta a alguien y que me abra el dueño, la dueña o el hijo e inconscientemente tener que decirle 'tenés que irte de tu casa'. Porque ir a proponerle '¿me vendes tu casa?', es '¿te querés ir de tu casa?´. Y ya me da un poquito de cosa", analizó el Diez en una entrevista con TNT Sports. Su mirada no pasó desapercibida y fue contestada por uno de los proyectos más fuertes para expandir la capacidad.

La propuesta del Torero para esta cuestión, en el medio de la carrera por llegar al sillón de Brandsen 805, se basó en el diálogo con los vecinos. A contramano de lo que pensaba la oposición de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, que querían construir una cancha nueva a 10 cuadras de la actual, el ídolo comunicaba que se iba a sentar a tomar mate con ellos para intentar que vendieran sus terrenos sobre la calle Del Valle Iberlucea. Además, contaba que los iba a invitar a La Bombonera con el objetivo de que vieran cómo se vive un partido en el calor de la hinchada xeneize.

Sin embargo, su última declaración dio a entender que esa idea había quedado un tanto marginada. "Lo primero que tenemos que hacer es intentar en el mismo lugar que tenemos con el mismo terreno que tenemos, a ver si podemos hacer nuestro estadio para que entre más gente, sin molestar a nadie, invitar a todos los vecinos a que vengan a la cancha y sigan viviendo al lado de La Bombonera. Eso sería lo ideal para nosotros", agregó. No es un detalle menor que la dirigencia está analizando otros dos proyectos, que hasta ahora no trascendieron públicamente, y podrían tomar una decisión en los próximos meses.

La nueva mirada del Diez provocó tanto revuelo que, unas horas después del triunfo frente a Central Córdoba por 2-0, la cuenta oficial del Proyecto Esloveno Plus utilizó una particular vía para responderle tácitamente. "Tranquilidad… Poder es que la gente te quiera… Y nos quiere. Y mucho…", escribieron, en alusión a la célebre frase de Riquelme antes de los comicios de diciembre pasado.

El Esloveno Plus, una versión que corrigió errores del original, plantea la ampliación de la capacidad del estadio de 54 mil a 85 mil espectadores. La idea, a diferencia de otros planes, sería comprar únicamente las propiedades de los frentistas de la calle Del Valle Iberlucea y las de la segunda línea de casas. El líder, el arquitecto Fabián Fiori, comentó días atrás que ya tiene el visto bueno del 99 por ciento de los vecinos y que la aprobación "estaba más cerca que nunca". Con la flamante afirmación de Román, la incógnita queda planteada. ¿Qué proyecto llegará a buen puerto?

"Queremos vender": el pedido de los vecinos a Riquelme para poder agrandar La Bombonera

Rubén Lopresti, referente de los frentistas del lado de los palcos, reiteró su compromiso de venta en una charla con Planeta Boca Juniors: “El 99,9 por ciento quiere vender. No digo el 100 por ciento porque siempre alguno está enojado por todo el tiempo que pasó sin recibir propuestas del club. Pero todo se puede hablar”.

En cuanto al proyecto, el vecino del Alberto J. Armando agregó: "Nosotros lo apoyamos. No hay otro. Tiene el aval vecinal. Es el único que respetó a los vecinos, vino a las reuniones vecinales a preguntarnos por nuestras inquietudes. Y que respetó los locales que hay sobre la calle Del Valle Iberlucea. Eso también son fuentes de trabajo”.