Manuel Adorni acusó a Margarita Barrientos de no tener los papeles de sus comedores en regla y ella lo cruzó: “Me duele, no necesito mentir”

El vocero presidencial había deslizado que ella no cumplió "con los requisitos" para recibir alimentos tras las críticas de la fundadora de Los Piletones.

"Me duele lo que dijo". Con la voz pausada y tenue, la responsable del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, salió a responderle al vocero presidencial Manuel Adorni, quien esta mañana la acusó de no haber presentado los papeles para recibir ayuda. Una ayuda que la dirigente social denuncia que no llega.

Hace una semana Barrientos expresó su preocupación por la situación que atraviesan los barrios más vulnerables y la falta de respuestas concretas ante la crisis económica que agobia a muchas familias.

Dijo, en resumen, que el Gobierno no la ayudaba con mayores recursos para poder alimentar a las más de tres mil personas que visitan su comedor todos los días.

La respuesta no tardó en llegar. Pero no como la dirigente social lo esperaba. Fue Adorni quien este viernes a la mañana, durante una entrevista con radio Futurock, dijo que Margarita no había cumplido con los requisitos que pedía el Ministerio de Capital Humano para continuar con la ayuda y que por eso dejó de recibir asistencia.

Fuente: Clarin