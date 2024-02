Kate Winslet contó que la confunden con otra famosa actriz y lo siente como “un gran cumplido”

Las actrices ganadoras del Oscar, a menudo confundidas entre sí, han manifestado que lo toman con humor y hasta se divierten con la situación.

Dos de las actrices más talentosas y aclamadas de Hollywood, comparten algo más que su estatuilla del Oscar: a menudo las confunden entre sí. Y es que, para mucha gente del público, Kate Winslet y Cate Blanchett parecen pertenecer al mismo universo. Ambas lo han reconocido públicamente durante los últimos días y, lejos de molestarse, lo toman con humor e incluso se divierten con la situación.

Este lunes, durante la premier de la nueva miniserie de HBO Max, The Regime, en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, Winslet, de 48 años, habló con Access Hollywood sobre el hecho de que suele ser confundida con Blanchett, de 54 años, algo que ya había hablado en una entrevista previa. “Eso pasa mucho, sí”, admitió la actriz británica.

Cate Blanchett

Cuando se le preguntó de si lidia bien con la situación, la estrella de Titanic respondió por ambas. “Sí que lo hacemos. Yo digo: ‘Oh, muchas gracias’. Y ellos dicen: ‘Me encantaste en Elizabeth’, y yo digo: ‘Gracias. Qué amable”. Y a ella le pasa lo mismo, que la gente le dice: ‘Me encantaste en Sense and sensibility’ o ‘Me encantaste en Titanic’. Así que, sí, pasa”, reveló.

Winslet añadió que, pese a la equivocación, acepta tomarse selfies con las personas confundidas sin que esto le genere alguna incomodidad respecto a su colega australiana. “Que te confundan con Cate Blanchett es un gran cumplido. Así que no, lo acepto. Lo acepto”, aseguró entre risas.

La semana previa al evento, Winslet y Blanchett estuvieron juntas para compartir sus experiencias de ser constantemente confundidas por fans durante su aparición en el programa británico The Graham Norton Show. “Me lo dicen todo el tiempo. La gente me dice: ‘¿Eres tú? ¿Eres tú?” y yo digo: “Sí, creo que sí”. Y luego me dicen: ‘Me encantaste en Titanic’”, bromeó Blanchett.

En una entrevista reciente para Porter, Kate habló sobre sus inicios en la industria y cómo el éxito de Titanic en 1997 la colocó bajo un intenso escrutinio mediático y público. “Sentía que tenía que tener un aspecto determinado, o ser una cosa determinada, y como la intrusión de los medios de comunicación era tan importante en aquella época, mi vida era bastante desagradable”, recordó.

“Los periodistas siempre decían: ‘Después de Titanic, podrías haber hecho cualquier cosa y, sin embargo, elegiste hacer estas pequeñas cosas’... y yo decía: ‘¡Sí, puedes apostar tu vida a que lo hice! Porque, ¿adivinen qué? Ser famoso era horrible’”, añadió.

En la actualidad, Winslet se encuentra en un momento más tranquilo de su carrera. Recientemente, ha vuelto a reunirse en la pantalla con el actor Hugh Grant en la nueva serie limitada de Max, El Régimen, marcando casi 30 años desde que ambos actuaron juntos en Sense and Sensibility. Al respecto, compartió lo gratificante que fue volver a trabajar con su compatriota, comentando sobre la serenidad que ha logrado mantener a lo largo de su carrera.

“No paraba de decirme: ‘¿Cómo te mantienes tan tranquila Winslet? ¿Cómo mantienes la calma? Envidio tu calma’”, contó sobre Grant a Access Hollywood. “Y yo le dije: ‘Bueno, ¿qué sentido tiene que te pongas nerviosa o frustrada? Y él dijo: ‘Oh, lo sé, maldita sea, tengo que ser más como tú’. Fue genial”.

La actriz también se refirió a su hija mayor Mia Threapleton, de 23 años, quien considera tiene un gran sentido de la personalidad y que forma parte de un “nuevo movimiento de actrices jóvenes fuertes”, algo que describe como “maravilloso”.

Kate Winslet

“Lo extraño es, en realidad, lo segura que es de ella misma, algo de lo que que me doy cuenta de que se está volviendo cada vez más. Y tiene lo mismo que muchas de las actrices jóvenes tienen”, reconoció. “Tiene una firmeza y una voz propia, como muchas de ellas lo tienen ahora. Lo cual, cuando era más joven, sentí que era algo por lo que tenía que luchar.”