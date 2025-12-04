Estados Unidos atacó una “narcolancha” en el Pacífico, mientras aumenta la tensión con Venezuela

Sucedió en medio de la polémica en el Congreso norteamericano por la legalidad de este tipo de operaciones.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos publicaron este jueves un video de un nuevo ataque contra una "narcolancha" en el océano Pacífico Oriental.

"El 4 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una Organización Terrorista Designada", dice el comunicado del Comando Sur de los Estados Unidos.

"La inteligencia confirmó que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron", agrega.

El ataque en el océano Pacífico se produce a la par que Estados Unidos aumenta la tensión por un posible conflicto bélico con Venezuela, donde también afirman que circulan "narcolanchas".

Además, se dio luego de la conversación telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro, en la que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio. Aunque el presidente norteamericano se limitó sólo a confirmar la llamada, el líder venezolano dijo que había sido "cordial" y en un "tono de respeto".