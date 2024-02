Crítica de "Shogun": la serie más épica desde "Juego de tronos"

Esta nueva miniserie de 10 episodios nos transporta hasta la Japón feudal de 1600 para contarnos las luchas por el poder en un momento convulso. Apunta a ser una de las series del año.

Por Álvaro Onieva

Para Fotogramas

Tenemos entre nuestras manos una de las series del año. El canal norteamericano FX, cuna de títulos de culto como 'American Crime Story', 'Fargo', 'Feud' o 'The Americans' ha lanzado una de sus series más esperadas, 'Shogun', y está cumpliendo con las altas expectativas. Tanto, que se ha comparado con 'Juego de tronos' y ha debutado en Rotten Tomatoes con un 100% de aprobación, la nota máxima, aunque no necesitamos que nos lo cuenten: hemos visto su arranque y podemos certificar que no es un espejismo. Se trata de una serie apabullante en lo visual e interesante en su narrativa, que no trata al espectador por bobo pero que, a cambio, le ofrece un viaje como pocas ficciones televisivas están dispuestas a trazar.

Aquí no hay dragones ni otros elementos de fantasía, pero sí un relato de guerras de poder, venganzas, honor y colonización, que nos transporta hasta la Japón feudal del año 1600 para desplegar un vasto mundo que pronto querremos explorar con ganas. El punto de partida es la llegada de un barco holandés, capitaneado por el inglés John Blackthorne (Cosmo Jarvis) a la costa del país del sol naciente: es un lugar que llevan años buscando con la intención de establecer una línea mercantil que hasta ahora solo estaban explotando en Europa los portugueses. Sin embargo, Blackthorne, que en cierto modo serán los ojos del espectador, no se encuentra con la amabilidad de sus habitantes, al menos en principio.

A pesar de utilizar a este hombre blanco como vía de entrada al mundo de la serie, y es muy útil para comprender cómo funciona y qué códigos morales lo rigen, 'Shogun' se desprende de la mirada occidentocentrista y pone el foco en quienes viven y dominan allí. De hecho, al final del primer episodio, otro personaje, el español Vasco Rodrigues (Néstor Carbonell), le pide a John que contemple Osaka y se pregunte si realmente su civilización es el centro del mundo o si, acaso, no es más avanzada y poderosa la que tiene delante. Un lugar de riqueza y prosperidad, pero también de maquinaciones y peligros. Un sitio donde pueden matar a un bebé por cuestiones de honor y dejar que su madre tenga que seguir adelante con el dolor que eso le produzca.

No es fácil seguir la historia de 'Shogun' en sus primeros compases, no solo por las diferencias culturales e idiomáticas, sino por que cuenta con más de una docena de personajes relevantes para la trama. Tampoco era sencilla 'Juego de tronos' al principio, pero nos hicimos a ella y mereció la pena. Aquí, identificar quién es quién y las intrigas que les unen puede resultar abrumador, pero al poco te sientes como transportado en el tiempo hacia un lugar crudo donde te gustaría quedarte bastante más de los diez episodios con que contará la miniserie.

Así, vamos conociendo a Yoshii Toranga (Hiroyuki Sanada, quien además es productor de la serie), un hombre aparentemente recto que rehusa ocupar el puesto de "shōgun" (esto es, un general militar que sea, de facto, el líder de la nación) a pesar de su experiencia tanto en la estrategia como en el campo de batalla, y también a su rival, Lord Ishido (Takehiro Hira), que anhela el poder, o Mariko, una mujer del entorno de Toranga que se convertirá en la intérprete entre este y Blackthorne, quien podría pasar de rehén a aliado. La épica está servida, aligerada a ratos con cierta sorna en personajes como el marinero inglés o el español encarnado por Carbonell, quienes tienen en el sentido del humor una vía de escape para sobrevivir a un lugar donde a la mínima te pueden cortar la cabeza con una katana.