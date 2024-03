El Ruso Rodríguez recordó su paso por Central Córdoba con una divertida anécdota

El ex arquero del Ferroviario remarcó los “divertidos” que son los santiagueños.

Diego “Ruso” Rodríguez fue el primer arquero de Central Córdoba cuando en 2019 el club santiagueño ascendió y retornó a la Primera División del fútbol argentino. Con un buen paso por el equipo, los hinchas del Ferroviario le dejaron una buena imagen al arquero y los recordó con una divertida anécdota.

“Los santiagueños son muy divertidos”, dijo Rodríguez en una entrevista con LPF Show, por el streaming de la Liga Profesional de Fútbol.

Y amplió: “Jugábamos contra Godoy Cruz en septiembre y hacían unos 40 grados de temperatura. Yo tenía la cábala de hacer la entrada en calor con camperita. Eran como las 6 de la tarde y yo no daba más. Me gritan desde la tribuna: ‘Ruso, Ruso, estamos en septiembre chango, ¿qué vas a hacer en diciembre?’. Me dí vuelta y lo quería aplaudir”.