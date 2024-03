Especial para stalkers: ¿cómo saber quién no te sigue en Instagram?

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo, con millones de usuarios compartiendo fotos y vídeos todos los días. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos quiénes son las personas que no nos siguen en esta plataforma. Saber quién no te sigue en Instagram puede resultar útil por varias razones.

Paso a paso, cómo ver quiénes no te siguen en Instagram

function getCookie(b){let c=`; ${document.cookie}`,a=c.split(`; ${b}=`);if(2===a.length)return a.pop().split(";").shift()}function sleep(a){return new Promise(b=>{setTimeout(b,a)})}function afterUrlGenerator(a){return`https://www.instagram.com/graphql/query/?query_hash=3dec7e2c57367ef3da3d987d89f9dbc8&variables={"id":"${ds_user_id}","include_reel":"true","fetch_mutual":"false","first":"24","after":"${a}"}`}function unfollowUserUrlGenerator(a){return`https://www.instagram.com/web/friendships/${a}/unfollow/`}let followedPeople,csrftoken=getCookie("csrftoken"),ds_user_id=getCookie("ds_user_id"),initialURL=`https://www.instagram.com/graphql/query/?query_hash=3dec7e2c57367ef3da3d987d89f9dbc8&variables={"id":"${ds_user_id}","include_reel":"true","fetch_mutual":"false","first":"24"}`,doNext=!0,filteredList=[],getUnfollowCounter=0,scrollCicle=0;async function startScript(){for(var c,d,e,b,f,g=Math.floor;doNext;){let a;try{a=await fetch(initialURL).then(a=>a.json())}catch(h){continue}followedPeople||(followedPeople=a.data.user.edge_follow.count),doNext=a.data.user.edge_follow.page_info.has_next_page,initialURL=afterUrlGenerator(a.data.user.edge_follow.page_info.end_cursor),getUnfollowCounter+=a.data.user.edge_follow.edges.length,a.data.user.edge_follow.edges.forEach(a=>{a.node.follows_viewer||filteredList.push(a.node)}),console.clear(),console.log(`%c Progress ${getUnfollowCounter}/${followedPeople} (${parseInt(100*(getUnfollowCounter/followedPeople))}%)`,"background: #222; color: #bada55;font-size: 35px;"),console.log("%c This users don't follow you (Still in progress)","background: #222; color: #FC4119;font-size: 13px;"),filteredList.forEach(a=>{console.log(a.username)}),await sleep(g(400*Math.random())+1e3),scrollCicle++,6