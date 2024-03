Murió Janice Burgess, creadora de "Los Backyardigans"

La creadora de los conocidos dibujos animados murió por causas que aún investiga la policía estadounidense.

El mundo de los dibujos animados recibió la triste noticia de la muerte de Janice Burgess, quien fue la creadora del reconocido programa infantil "Los Backyardigans", y murió a los 72 años, y aunque la causa de su muerte no fue revelada, su deceso fue confirmado por el escritor de animación Fracaswell Hyman a través de publicaciones en redes sociales, donde compartió una imagen de Burgess disfrutando de un momento en la playa. "Conocí a Janice Burgess al principio de mi carrera, cuando yo era guionista jefe de Gullah Gullah Island y a ella le asignaron ser nuestra Ejecutiva a Cargo de la Producción. Es la persona que la cadena envía al set para asegurarse de que el dinero no se malgaste. Janice arrasó con su ingenio de lengua ácida, sus vaporosos pañuelos Hermes y sus omnipresentes cigarrillos. En lugar de una supervisora, se convirtió en una amiga", se lee en el mensaje que Hyman compartió sobre Burgess. Burgess nació en la ciudad estadounidense de Pittsburgh y se graduó de la Universidad de Brandeis en 1973 con un título en historia del arte. Empezó su carrera en la televisión tras darse cuenta de que no disfrutaba viajar en “círculos artísticos”, lo cual la llevó a explorar nuevas trayectorias profesionales. Los Backyardingans se basan en un piloto de imagen real titulado Me and My Friends, que se rodó en Nickelodeon Studios Florida en 1998. El piloto incluía disfraces de mascotas de tamaño natural y marionetas que bailaban canciones en un escenario interior. Dicho piloto fue rechazado por Nickelodeon, y Burgress decidió rehacer y modificar el concepto, transformándolo en una serie animada. En 2001, Nickelodeon Digital, en Nueva York, se lanzó un segundo piloto animado, utilizando técnicas de captura de movimiento para animar los bailes. El nuevo piloto fue aprobado y la serie entró en producción. La animación de la primera temporada comenzó en Nickelodeon Digital, en Nueva York, pero como medida de reducción de costos, los servicios de animación se trasladaron finalmente a Nelvana. Nickelodeon calificó el programa de "propiedad de Nick Jr. de cosecha propia", ya que "todo el equipo creativo... había formado parte de la familia Nick Jr. durante años".