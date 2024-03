Jessica Biel será la protagonista de la serie limitada criminal "The Good Daughter"

Peacock ha anunciado que Jessica Biel liderará el reparto de una futura miniserie de thriller y crimen titulada "The Good Daughter".

La protagonista de 'The Book of Love' protagonizará el proyecto que contará con varios episodios escritos por Karin Slaughter, quien de esta manera adaptará su propia novela homónima.

'The Good Daughter' es un drama criminal de suspense donde las hermanas Charlotte (Biel) y Samantha Quinn han pasado los últimos veintiocho años tratando de reconstruir las vidas que quedaron fracturadas tras una noche de violencia. Cuando otro ataque divide la pequeña ciudad de Pikeville, Charlotte es la primera testigo en la escena.

Ahora, abogada como su padre, se ve obligada a enfrentarse a sus propios demonios, en un caso donde se topará con una revelación impactante tras otra. Al final, tanto ella como Samantha se preguntan si, después de todo, el precio de ser una buena hija valió la pena.

Jessica Biel

Además de protagonizar la serie, Biel será productora ejecutiva junto a Bruna Papandrea, Steve Hutensky y Casey Haver para Made Up Stories, Michelle Purple para Iron Ocean Productions y la autora Karin Slaughter. Made Up Stories producirá el proyecto en asociación con el estudio Fifth Season, quien también lo distribuirá internacionalmente.