Villarruel denunció amenazas en las redes y Ofelia Fernández le respondió con ironía

Lva joven referente peronista respondió un tuit que la titular libertaria del Senado publicó el 24 de marzo pasado, el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia.

La viceperesidenta Victoria Villarruel denunció amenazas en las redes sociales y la exlegisladora porteña de Unión por la Patria (UP) Ofelía Fernández. El cruce comenzó cuando la joven referente peronista respondió un tuit que la titular libertaria del Senado publicó el 24 de marzo pasado, el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia.

En esa fecha, Villarruel compartió en un posteo algunas agresiones y amenazas que recibió en las redes sociales y escribió: “El amor vence al odio… mujeres agrediendo a otra mujer. Amenazas y conceptos violentos, escatológicos y sexuales para compensar la falta de argumentos después de 40 años de relato único. Solo les queda el insulto, los argumentos y la verdad histórica están de este lado”.

Seis días después, Fernández contestó ese tuit de la vicepresidenta con ironía y citó una respuesta que recibió de la misma Villarruel ante una queja similar que ella manifestó en 2019. “A mí cuando me agredian también me preocupaba. Hasta que vos me enseñaste esto”, escribió la exlegiladora porteña junto a un caputura en la que ella expresó: “Qué miedo les da una pibita, cagones de mierda”. Ante esa expresión, Villarruel le respondió: “No te victimices más. Si sos grande para militar ideas de mierda, lo sos para bancarte lo que venga. Sos legisladora, lo de pibita está de más”.