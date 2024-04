Las 5 mejores aplicaciones para editar videos

Cada vez son más las apps que te permiten editar videos, ya sea añadiéndoles música, fondos o transiciones animadas.

Los videos pasaron a ser una parte muy importante en la vida de los usuarios de las redes sociales, ya sean personales, empresariales o de negocios. Por eso hay una gran cantidad de apps que te permiten mejorar tus videos notablemente. Con estas aplicaciones se van a poder editar los videos de una manera sencilla, económica y rápida para aprovechar los beneficios de mundo digital manteniendo la calidad de las imágenes. App para editar videos VideoShow VideoShow es una app que ofrece excelentes características de edición de video. Con este creador de videos, crear memes, videos o presentaciones de diapositivas con imágenes, música, stickers y filtros animados y efectos de sonido es fácil y divertido. No obstante, el usuario también puede añadir la voz en off. Magisto Magisto es una app que produce un editor de video en línea del mismo nombre para la edición y producción de video automatizadas dirigidas a consumidores y empresas. Youcut Junta varios clips de vídeo y fotos, recorta, añade textos y emojis, elije efectos, agrega música y graba la voz en off. Es ideal para editar vídeos para YouTube o Instagram: incluye más de 30 transiciones con cámara rápida y lenta, y la opción de elegir la resolución para comprimir y convertir la creación. Animoto Es un herramienta web para crear y editar videos animados de manera sencilla y práctica, permitiendo generar un producto profesional. Está disponible en plataformas móviles y en línea.