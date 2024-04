El ex marido de Julieta Prandi acusado por violencia de género y abuso sexual irá a un juicio por jurados

Claudio Contardi será juzgado en el Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana.

Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi acusado de abuso sexual y violencia de género por la modelo, será juzgado por Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana, en la modalidad de juicio por jurados. Contardi llegará al estrado acusado por abuso sexual con acceso carnal y por causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

El sorteo en los tribunales, realizado el 15 de abril pasado, determinó que sea ese tribunal el encargado del proceso, luego de que Casación rechazara la apelación de Contardi. Estará integrado por los jueces Daniel Rópolo, Federico Matinengo y un magistrado que la Cámara de Apelaciones designe eventualmente, indicaron fuentes judiciales.

El caso contó con un informe clave, realizado por el reconocido perito psiquiatra Rafael Herrera Milano, quien asistió a la víctima como paciente. Su testimonio será clave debido a que constató los daños psíquicos que prevalecieron como estigma del padecimiento que habría atravesado durante la relación.

Al respecto, la modelo reveló en una nota con este medio: “Si no hubiese tenido un trabajo que me hizo conocida, no estaría viva”.