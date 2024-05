Met Gala 2024: todos los looks de la celebridades en la alfombra más esperada por los amantes de la moda

Con el relato “El Jardín del Tiempo” como punto de partida, las estrellas dijeron presente en las emblemáticas escalinatas del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. El análisis de cada look bajo la atenta mirada de cuatro expertos.

Las emblemáticas escalinatas del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York volvieron a convertirse en el epicentro de la moda y arte. Es que la Met Gala 2024 es el evento más esperado por los amantes del mundo fashionista. Este año, las estrellas desfilan con sorprendentes y disruptivos looks que evocan en El Jardín del Tiempo, un relato de J.G. Ballard de 1962.

Cada estilo fue puesto bajo la lupa de los diseñadores Javier Saiach, Gabriel Lage, Roberto Piazza y Camila Romano, que analizaron cada uno de los looks que se desplegaron en el lanzamiento de la exposición 2024, titulada Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Bellas durmientes: el despertar de la moda).

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la Met Gala 2024

Zendaya:

“La reina indiscutible de las alfombras”, advirtió Saiach al describir el look de Zendaya. “Hoy nos encanta por destacarse en un típico Galiano para Martín Margiela y esta vez parece ser que no es la princesa, sino la chica mala del cuento en una versión muy hermosa”.



Bajo la mirada de Lage: “Este vestido tiene un aplique, en este caso de un ave en el cuello, que también hay que tenerlo en cuenta porque las próximas colecciones, los próximos años, van a ser de apliques o accesorios aplicados en diferentes tipos de trabajos: vestidos, chaquetas y pantalones”.

Mientras que Romano completó: “¡Siempre impecable y dando en la tecla! Su look está compuesto por un corsé verde esmeralda, combinado con un lazo sobre el hombro que se convierte en falda en tonos azul tornasol con corte sirena. ¡El brillo de la organza más los accesorios en forma de parra de uva le dan un toque genial! Termina de completar su look, un tocado con plumas y un make up que la hace ver como salida de un cuadro renacentista, pero a la vez súper canchera. Top”.

La sorpresa de la noche fue el segundo look de la actriz, quien desfiló, una vez más, por las escalinatas de la Met Gala. “Fabulosa, el vestido acompaña la escalera y me animaría decir que como un juego su alteza lleva el ramo de flores que se lo regalaron puesto en ella”, destacó Saiach.

Amy Fine Collins:

“Un look que sin dudas tiene reminiscencias a la Segunda Guerra Mundial. No entiendo por qué fueron a eso, debe haber una historia para contar que todavía no la sabemos. A mi particularmente me resulta una reversión un poco exótica. Tiene un trabajo de mano no muy exagerado. No me parece bien creado el estilo. No le encuentro el motivo para esta gala. Pero seguramente en algún momento van a explicar por qué”, reflexionó Lage sobre el look de Collins.

Por su parte, Piazza aseguró: “Realmente espantosa. 0 al as. Abajo. Al sótano”.

En tanto, Romano afirmó: “Vestido midi blanco con bordado de una silueta femenina en tonos dorados, combinado con tapado con solapa dorado en líneas x. ¡Las medias deportivas y los zapatos con apliques son divinos! El resto del look es medio complejo”.

Rebecca Ferguson:

“Vestido de manga larga totalmente bordado en negro y blanco con líneas y detalles plenos de bordado en paillette negro, con una capa de shantung supervoluminosa y detalles en celeste. ¡Me gusta!”, afirmó Romano sobre el look de la derecha. Al tiempo que al describir el de la izquierda, señaló: “Total black, pechera con cuello alto superanatómico y bordado con una maxi capa con mucha estructura y volumen que sale desde arriba del busto. Me gusta, es moderna y a la vez me lleva en el tiempo. Me encanta el look minimalista de su pelo y make up”.

Stray Kids:

“¡No sé qué decir! ¡Me esperaba más, siendo siempre sus looks son geniales!”, afirmó Saiach.

Emily Ratajkowski:

“Es un trabajo de bordado bastante fuerte. Es un vestido que puede llegar a gustar mucho, o no, pero tiene un trabajo fabuloso. En la parte de arriba tenemos como una red encadenada totalmente hecha a mano en cristales muy pequeños que se va transformando en la parte de la cintura en hojas, pétalos y alguna flor pequeña con una línea, inclusive, art decó. Baja en pétalos hacia la falda que van dando transparencia a toda las piernas. Una espalda con el bordado que se va desarmando sobre la piel, con caídas. Una espalda muy sugerente con una parte de pantalón absolutamente transparente. Para mí apenitas exagerado la cola, pero bueno, una espalda realmente muy fabulosa”, afirmó Lage.

Matt Damon y su esposa Luciana:

Piazza sobre los looks de los Damon: “Me parecen vestidos de alta costura divinos, pero no tienen ningún tipo de inspiración temática de nada más que ser dos vestidos muy bellos de alta moda. Preciosos, por cierto, para una madrina de noche o de día. O para la hermana de la novia. No tienen ninguna inspiración de nada”.



Jennifer Lopez:

“¡Lleva un vestido espectacular! Corsé strapless en Tul bordado en plata con mucha transparencia, escote profundo y una quilla con mucho arrastre. El detalle de las líneas y formas geométricas sobre su cuerpo, me encantan Y le queda fabuloso. No sé si está muy clara la relación con el dress code, ¡pero no cabe duda que es un vestido de alta costura con tantas horas de trabajo para una gala de esta magnitud!”, afirmó Romano.

Nicole Kidman:

Al analizar el look de la actriz, Saiach afirmó: “Fantástica. ¡Una belleza clásica con un Balenciaga! ¡Sería la más solicitada de cualquier principado!”.



Karol G:

Para Lage, el estilo de cantante cuenta con “caderas exageradas con un trabajo de transparencias en base íntegramente aplicado en piedras circonias de diferentes tamaños. Es una piedra en tonalidad platino, no es ni plateado ni peltre, está en el medio, y dan un destello muy espectacular. El trabajo de ballenas enmarcadas simulan tener ballenas aplicadas que continúan hacia la falda”.



Madeline Cline:

Para Piazza, “es un vestido interesante, muy bien hecho. Me da a una novia, muy monacal, pero también me da gótico. Es una novia gótica monacal. No me da romanticismo para nada”.

Alton Mason:

Romano sobre Alton Mason: “¡Cancherisimo! Reversión de un traje en tweed más la capa, me encanta. Mix de tejidos y accesorios muy modernos. ¡Los zapatos son espectaculares!”.

Gigi Hadid:

Según Lage, “es una pieza maravillosa. Una corsetería bien de estilo antiguo. Si se fijan bien, lo que tiene en la falda es una chaqueta armada con botones y mangas desde la cual están aplicados volantes, o sea, la chaqueta se va transformando en volantes, y eso es lo que genera toda esa falda espectacular trabajada también con apliques de hilo de seda íntegramente bordados en cristal, que es uno de los grandes mandamientos de la moda de los próximos años”.



Ashley Graham:

Piazza: “Me parece sencillamente espantoso. Si la temática es “bellas durmientes”, no tiene nada que ver el vestido ese negro. Primero que no es para el cuerpo de ella. Si estamos hablando de disfraces, de teatralización, está todo bien, puede ser que esté bien hecho, pero nada que ver. Me parece totalmente una cosa gótica, de muy mal gusto, exaltando curvas que no corresponden”.

Una Thurman:

“¿En serio? Mira que con lo hermosa que ella es, hay que dejarla así… ¡La madrastra del cuento!”, aseveró Saiach.



Sarah Jessica Parker:

“Sarah Jessica Parker, impresionante. Con una pieza absolutamente romántica, con todo el estilo al que nos tiene acostumbrados. Una pieza absolutamente artesanal, una falda íntegramente creada con pasante de ballenas, apliques de encajería. Para mí hasta ahora es la mejor de las que vi, me parece superelegante, femenina, sensual, romántica, tiene absolutamente todo lo que puede tener un vestido. El detalle del vestido está acompañado también por el calzado, las botas en un tono nude, con esa superposición de ese blanco roto y esos grises que tienen unos platinos trabajados, arriba también continúa en unas botinetas”, afirmó Lage.

Gwendoline Christie:

“Hubiese, más o menos, llevado a una cierta sugestión de fantasía sobre una ‘bella durmiente’. De igual modo yo le hubiera puesto capa roja, con vestido rojo es lindo. Y le hubiera sacado ese peinado que es sencillamente espantoso. El vestido está muy bien hecho, la capa es muy linda, pero para ser algo que realmente tenga un sentido estético bello tiene que ser una capa que vaya al tono. No veo romanticismo, no veo algo juvenil, fantasía, belleza. Lo veo más diabólico que ‘bella durmiente’. Puedo aplaudir y felicitar a la modista, pero a los creativos les doy 0 puntos”, dijo Piazza.

Lily James:

Bajo el análisis de Romano: “¡Es muy lindo! Sutil, me encanta el color y la cola eterna. Vestido escote corazón, rosa pálido en seda y apliques de tulipanes en negro cayendo sobre la falda. Me da la sensación de Art Nouveau con algo bien trendy”.



Elle Fanning:

Según Saiach, “la mejor, el gran vestido de la noche. ¡Impresionante la idea, el calce y el cuerpo! ¡Los pájaros que parecen de agua, son absolutamente maravillosos!”.

Jaimie Dornan:

“Tiene que ver estar vestido con un frac. Quizás se equivocó de fiesta, iba al casamiento de la prima”, sentenció Piazza.

Bad Bunny:

Bajo la mirada de Romano: “Bad Bunny, tiene un total look de Maison Margiela. Detalles de saco sastrero con pespuntes a la vista y flores voluminosas en color negro. Lo combina con un pantalón de esmoquin con detalles en rojo y pespuntes. Su look se completa con accesorios como sus gafas y capelina de raso, respetando muy bien la temática entre el renacimiento y la belleza, entre lo moderno y lo clásico”.

Adrien Brody y Georgina Chapman:

Bajo la mirada de Saiach, “fue la mejor pareja de la gala. ¡Salidos de un cuento, modernos, elegantes pero también con una vuelta de rosca!”.

Lana del Rey:

“Como me encanta esa mujer”, aseguro Lage. “Con respecto al vestido, me parece que fue como que se cortó la imaginación. Por cómo empezó la gala pensé que iba a ser espectacular porque hay mucho trabajo de mano, pero no en todo momento es impactante. Es una aplicación de hilo de seda sobre una base lisa con un trabajo muy espectacular indudablemente, está hecho en forma de bouclé y tiene un trabajo realmente maravilloso en ramas ascendentes y descendentes que se van cruzando y estilizan de una manera fantástica, pero la verdad que no hay gran creatividad”, indicó.

Anna Wintour:

De acuerdo a Romano, se trató de un “vestido largo blanco de base, con un tapado largo de terciopelo con solapa de smoking y apliques de flores y plantas 3D. Lo combina con joyas antiguas y un prendedor que dan un guiño el concepto de sleeping beauties y el jardín del tiempo”.

Tyla:

Bajo la lupa de Saiach: “Me encantó la idea y el concepto… Ahora, ¿es válido o está bien diseñar un vestido que la tienen que alzar para subir los escalones?”.

Rita Ora:

"Rita Ora no tiene mucho para comentar, realmente es bastante inexplicable”, afirmó Lage.

Amanda Seyfried:

“El total look me encanta, ¡el cabello en plata y la referencia de las flores en el género metálico hacen una linda mezcla!”, dijo Saiach.