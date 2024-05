La revelación del Chori Domínguez sobre su ida de River: "No me fui porque quería, Passarella lo decidió"

El exfutbolista y referente de aquel Millonario que ascendió en 2012 dio detalles de lo que fue su llamativa salida del club.

Alejandro Domínguez tomó la decisión de volver a River cuando descendió en 2011 y, junto a otros referentes como el capitán Fernando Cavenaghi, Leonardo Ponzio y David Trezeguet, dio la cara en ese difícil momento y cumplió el objetivo de ascender. Sin embargo, tras subir a Primera tuvo que irse y regresar a Valencia de España, pese a que él reveló que quería seguir en el Millonario.

En un diálogo con Infobae, Chori Domínguez contó por qué no continuó vistiendo la Banda después del ascenso como todos los hinchas querían y el mundo del fútbol suponía: "No me fui porque quería. En principio, yo tenía que volver a Valencia porque tenía que cumplir un contrato. Pero yo tampoco quería seguir en el Valencia, ellos tampoco tenían muy en claro mi continuidad y me podía haber quedado, pero en ese momento el presidente de acá (Passarella) decidió que no continuara y volví porque el dueño de mi pase era el Valencia".

En esta línea, quien surgió de Quilmes y se retiró en Rayo Vallecano de España en 2018 aseguró que "si Daniel Passarella quería" hubiese llegado a un acuerdo para quedarse y agregó: "A mí me quedó ese sabor amargo. Después de eso no pude volver. Siempre pensé que en algún momento iba a poder hacerlo. Hubo una posibilidad un año, pero yo había pasado al Olympiacos de Grecia y era imposible salir de ahí".

Además, Chori detalló cómo se enteró que no seguiría en el club de Núñez: "Estábamos con Fernando (Cavenaghi) en un programa y cuando salimos nos encontramos con la noticia de que no seguíamos en River. Lo que nos sucedió a nosotros como capitán y subcapitán es que presionamos tanto a la dirigencia en ciertas cosas para mejorar que eso generó malestar. Esa es la realidad, no hay mucho más".

Por otro lado, Domínguez afirmó que no se arrepiente de haber vuelto a River en ese momento porque hoy tiene "el cariño de la gente" y sentenció sobre su salida: "Yo no lo dije nunca. En ese momento di vuelta la página, con el tiempo, retomé contactos con compañeros porque es como que yo desaparecí. Tuve que hacer como ese duelo y dije: 'Se cerró esto, tengo que seguir'".

La banca de Chori Domínguez a Demichelis

En Infobai, Chori Domínguez declaró sobre las críticas que recibe Martín Demichelis por una parte de lo hinchas del Millonario: "A veces puede llegar a ser un poco desmedida, pero es la exigencia, es lo que genera River, Boca, los equipos grandes generan esto. Lo que sucede es lo que sabemos todos. La continuidad de Marcelo Gallardo y tantos logros y ver un equipo ensamblado y jugando de determinada manera, cualquier cambio ya sea mejor, peor, bueno o malo, iba a dar mucho que hablar y creo que es muy valorable lo de Martín porque no sé si todos querían estar en ese lugar y agarrar ese puesto que iba a ser muy difícil convencer o acostumbrar a la gente a jugar de otra manera también".