Lema tiene una una molestia y es duda en Boca para visitar a Central Córdoba

El zaguero sintió un pinchazo en la práctica matutina e inmediatamente se fue a la clínica para constatar si hay lesión. D

La catarata de lesiones sigue golpeando a Boca tras el doloroso empate con Fortaleza. El viernes trajo una nueva mala noticia para Diego Martínez en la práctica que se desarrolló en el predio de Ezeiza: Cristian Lema sintió una molestia muscular e inmediatamente se dirigió a la clínica para constatar de qué se trata. A la espera de los estudios, el único zaguero de experiencia que le queda a Diego Martínez está en duda para jugar el domingo con Central Córdoba en Santiago del Estero.

De acuerdo a la información que llega de Boca Predio, el central de 34 años, que viene siendo titular en los últimos partidos ante las pocas alternativas en la zaga, sintió un pinchazo que lo obligó a dejar el entrenamiento y despertó la preocupación de todo el cuerpo técnico, que si ya tenía problemas para el armado de la defensa ahora realmente tiene una tarea titánica.

En las próximas horas se espera que desde el club comuniquen cuál es la situación de Lema o emitan un parte médico si finalmente se confirma que está lesionado, lo que implicaría que se sume a la ausencia de Nicolás Figal, que ayer trascendió que sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda y no estará disponible por algunas semanas.

Los problemas de Boca para armar la defensa contra Central Córdoba

Diego Martínez deberá hacer malabares pensando en la visita a Central Córdoba del domingo, fundamentalmente en lo que respecta al rearmado de la defensa, zona en la que ya tenía varias bajas y ahora se suma la incógnita de Lema.

Antes del cruce con los brasileños, donde se desgarró el gemelo Figal, el Xeneize ya había perdido a Marcos Rojo, quien se lesionó el isquiotibial de la pierna izquierda en la previa al compromiso en Paraguay ante Sportivo Trinidense, y a Aaron Anselmino, que justamente sufrió la misma lesión en el mismo músculo ante idéntico rival, y el lunes pasado se resintió.

A esto hay que sumarle que desde hace un tiempo dejó de ser opción Nicolás Valentini, quien finaliza su vínculo con la institución en diciembre de este año y fue colgado luego de que decidiera no renovar en las condiciones que se habían acordado. Si bien las charlas no están caídas, por ahora no avanzan y no lo contarán ante el Ferroviario.

¿Quiénes podrían jugar entonces? Con este panorama, Boca llega con urgencias en la defensa al duelo ante Central Córdoba. Para la zaga solo queda Lautaro Di Lollo, quien en este semestre sumó cuatro partidos y jugó todo el complemento ante Fortaleza, y como alternativa emerge Mateo Mendía, quien ya fue convocado para ir a Tucumán y repitió en la Sudamericana, pero todavía no debutó en Primera y tiene poco rodaje en Reserva y en el equipo Sub-20.

Por su parte, para el lateral derecho tendrá que seguir apostando por Luis Advíncula porque con la lesión ligamentaria de Lucas Blondel no hay reemplazo.