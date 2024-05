Mirtha se conmovió al recordar a Luis María Serra, el compositor de la cortina musical de su programa

La conductora envió su pésame a la familia del artista y expresó todo su dolor por el fallecimiento.

Como cada fin de semana, Mirtha Legrand comienza sus clásicos ciclos fiel a su estilo: con elegancia, alegría y una sonrisa. Sin embargo, a diferencia de sus típicas aperturas, este sábado la Chiqui no pudo contener la emoción y lloró al recordar a Luis María Serra, el compositor detrás de la histórica música de su programa.

Mientras se disponía a leer los anuncios del comienzo, la diva adoptó una seria postura y, con un tono de solemnidad dijo: “Tengo una noticia muy triste para decirles. Murió Luis María Serra, gran persona. Él compuso la música que me acompaña hace tantos años. “Emperatriz” se llama”. Fue entonces que la Chiqui necesitó un pequeño respiro para continuar recordando al querido compositor.

Así, con la voz quebrada e inundada por la emoción, Mirtha siguió: “Además de componer la música de películas argentinas muy importantes como La Mary, Camila y Juan Moreira, entre tantas otras. Mando mis condolencias a su familia y para él un beso al cielo. Era una gran persona. Esta música…ponga la música de mi programa, por favor”.

Serra

Tras esa pausa, el musicalizador del programa elevó el sonido de la obra compuesta por Serra, quien falleció el 13 de mayo a los 82 años, al tiempo que Legrand continuaba su homenaje: “Había un trompetista famoso, que no me acuerdo cómo se llama, pero él (María Serra) hizo la música y para su familia todo mi respeto y mi cariño. Me llamó hoy Nacho Viale para decirme que me había llamado uno de sus hijos. Luis María Serra, que en paz descanse”.