Atencio: “Sabemos lo importantes que son los puntos para nosotros”

El volante de Central Córdoba palpitó el choque de este viernes ante Belgrano en Córdoba.

Central Córdoba enfrentará el viernes a Belgrano en Córdoba desde las 21.15 por la tercera fecha de la Liga Profesional.

Tras el entrenamiento de esta mañana, Rodrigo Atencio se refirió a la importancia del choque ante el Pirata.

“Estamos entrenando muy bien, contra Boca hicimos un buen primer tiempo pero no lo pudimos sostener, ahora estamos pensando en Belgrano y en traernos los tres puntos”, comenzó diciendo el volante ferroviario.

“Antes del partido sentíamos que podíamos darle pelea a Boca y creo que en el primer tiempo fuimos superiores. Nos fuimos con esa bronca después del partido porque sentimos que se nos escapó en el segundo tiempo”, agregó.

“Venimos entrenando bien y esperemos que se de el partido que deseamos para traernos los tres puntos, que sería muy importante. Queremos ser protagonistas y debemos seguir mejorando para que no nos lleguen y conviertan tan fácil”.

Sobre su presente dijo, “vengo preparándome bien y con este sistema me siento muy cómodo, porque el técnico nos pide que juguemos. Me gusta jugar con la pelota, me cuesta un poco más la marca pero estoy ahí siempre tratando de ayudar al equipo”.

Por último sostuvo, “sabemos lo importante que son los puntos para nosotros, es por eso que ahora debemos ir a sumar en Córdoba sino se nos hará muy difcíl”.