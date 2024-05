La oscura historia de Bayer, la compañía farmacéutica que está detrás del Leverkusen

Vinculada fuertemente con el nazismo en el pasado, la empresa que creó las aspirinas tiene el control total de el equipo que es sensación en Europa.

El Bayer Leverkusen está en boca de todos en este momento. Campeón invicto de la Bundesliga y subcampeón de la Europa League, le dio un soplo de aire fresco a un fútbol alemán que estaba siendo dominado de manera abrumadora por el Bayern Múnich. Pero el conjunto dirigido actualmente por Xabi Alonso tiene una historia muy particular. Fundado y financiado por la empresa Bayer, el club ha quedado envuelto en el oscuro pasado de la compañía farmacéutica.

Siempre han sido mirados de reojo, ya que son uno de los dos clubes del país que no cumplen con la regla del 50+1 -junto con el Wolfsburgo-, el modelo de propiedad en el cual el 51% de los derechos de voto lo tienen los socios, con el objetivo de impedir que cualquier inversor posea una porción mayoritaria. Tanto el equipo como la ciudad de Leverkusen, fueron fundados para servir las necesidades de los trabajadores de la empresa. La institución, particularmente, se creó en 1904, con el objetivo de que los empleados puedan tener actividades de recreación durante sus tiempos libres.

Pero la corporación ha tenido implicancia en grandes tragedias de la historia de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se encontraba dentro de las cinco empresas fusionadas en la compañía IG Farben, tuvieron una participación crucial en la máquina de guerra y exterminio nazi. Miles de trabajadores -prácticamente en situación de esclavitud- produjeron productos químicos, explosivos y gases utilizados para exterminar a personas en los campos de concentración. Los pocos supervivientes de aquella masacre realizaron importantes denuncias en contra de la empresa farmacéutica, por experimentar sus productos químicos tóxicos con humanos.

Por otra parte, Monsanto y Cutter Laboratories, empresas de su propiedad, también tuvieron un accionar que se cobró muchas vidas, antes de ser adquiridas por la multinacional alemana. La primera de ellas fue una de las fabricantes del Agente Naranja, el herbicida letal que se utilizó durante la Guerra de Vietnam. La segunda, por su parte, tuvo participación en el desarrollo del Factor VIII, una proteína coagulante de la sangre creada para tratar la hemofilia, pero que infectó a 30.000 personas en el Reino Unido -la mayoría de ellas con HIV- durante más de dos décadas.

No todo el accionar de la empresa fue malo durante su larga historia. Inventaron las aspirinas, y actualmente tienen una importante contribución a la prevención y el tratamiento de enfermedades graves. Además, son un agente destacado en la concientización sobre la sostenibilidad agrícola y en la cultura del recuerdo de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, a través de subsidios y una red de redes compartidas, su fundación apoya la igualdad salarial y de género dentro de la investigación científica y promueve la innovación social en muchas comunidades desfavorecidas.

Igualmente, en el pueblo alemán -uno de los más memoriosos de Europa- no se borra fácilmente la implicancia que tuvieron la gran mayoría de empresas importantes de Alemania en las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, muchas de ellas fueron y son obligadas a realizar campañas de concientización para que aquel accionar no se repitan nunca más.

En una nota publicada por el medio británico The Athletic, los hinchas comentaron no ven como algo negativo estar estrechamente asociados a la empresa farmacéutica; en gran parte porque no sienten que el club sea un "representante" de Bayer en el ámbito futbolístico, sino un equipo administrado por la compañía, como cualquier otra Sociedad Anónima Deportiva.

Y son ellos quienes están viviendo la temporada más importante de su historia. Más allá de la decepción que supuso perder por goleada la final de la Europa League frente a la Atalanta, y con ello el invicto de 51 partidos que traía desde mayo del 2023, el conjunto del oeste de Alemania se consagró campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia y todavía pueden conseguir el doblete, en el caso de vencer al Kaiserslautern en la final de la DFB Pokal.

Pese a ser un equipo histórico del país bávaro, no están acostumbrados a levantar trofeos, más bien todo lo contrario. Diez veces quedaron en el segundo lugar en distintas competiciones. Una de las más recordadas es la Champions League 2002/03, cuando Zinedine Zidane les anotó de volea uno de los goles más recordados de la historia en la final. En cinco oportunidades fueron subcampeones de liga, en tres de la Copa y en una de la Supercopa. En total ganaron tres títulos: la Bundesliga antes mencionada, una Copa en 1993 y la Copa de Europa de 1988 (actual Europa League).