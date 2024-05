Compró ropa online pero cuando recibió el pedido se quedó sin palabras: “No sé cómo explicarlo”

Un joven compartió su experiencia en las redes sociales y su foto se viralizó en X.

Un joven se convirtió en el centro de atención en redes sociales luego de compartir la infortunada compra que realizó durante el Hot Sale. El usuario de X, conocido como “Ima” en su cuenta @querisatullanto, quiso aprovechar las ofertas y adquirió una polera con estampado de flores. Sin embargo, la emoción rápidamente se convirtió en risas cuando recibió su pedido.

En lugar del esperado diseño floral pintado, Ima se encontró con una polera adornada con flores artificiales pegadas. Desconcertado, decidió compartir su experiencia con sus seguidores, publicando un tweet que rápidamente se volvió viral: “Chicos me compré una polera en el hot sale pensando que tenía flores pintadas porque en la descripción decía acrílico y al final acrílico era el tipo de tela, estoy llorando”.

Lejos de enojarse, Ima tomó con humor la situación y se unió a la diversión que su peculiar polera generó entre los usuarios de la red social. La experiencia no solo sirvió para entretener a muchos, sino que también dejó una lección sobre la importancia de leer detenidamente las descripciones y medidas de los productos antes de comprarlos en línea.

El tweet de Ima desató una ola de reacciones y comentarios graciosos en la plataforma y alcanzó más de 900 mil likes. “Me encanta, es iconic”, “Bueno, tampoco es que la otra decisión hubiera estado bien”, “Me causa ternura por tu cara, la polera sola es feísima pero vos le pones la onda de inocencia”, “Está tan fea que se me hace divina, jajaja. No sé cómo explicarlo pero me encanta”, “Son tan horrendas las florcitas así superpuestas que hasta me gustan”, “Me hizo acordar al capítulo de Hannah Montana donde el papá le regala el sweater de gato igual es muy tierna jaja”, “A mi me parece divina, Floricienta vibes”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.