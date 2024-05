Rumores de infidelidad y fiestas clandestinas, Carolina Oltra habló de su separación de Emanuel Moriatis

La modelo decidió hablar sobre toda la información que surgió en torno a su separación del automovilista.

Hace ya una semana que explotó en los medios la escandalosa versión de que Carolina Oltra y su marido, Emanuel Moriatis, se habrían separado en medio de un escándalo que incluiría infidelidades varias. En "Socios del espectáculo" fue el primer ciclo donde apareció el tema que luego fue levantado por todos los medios por el tenor de los detalles.

Se dijo que ella habría encontrado un departamento en la zona de Puerto Madero donde él habría organizado varias 'fiestas clandestinas' con mujeres y otros amigos también cados o en pareja. Incluso Yanina Latorre contó en LAM que había varios famosos preocupados porque esa posible lista de 'cómplices' se diera a conocer.

Carolina había negado la separación al equipo de Intrusos y hasta remarcó que Moriatis estaba en casa con ella pero las especulaciones no cesaron y ella se hartó. El domingo, presa del enojo, usó sus redes para dar un corte definitivo al tema o avanzar ya en otros términos.

"En los últimos días estoy asistiendo a una serie de rumores sobre mi persona que no sé de dónde salen ni qué intención persiguen pero son falsos. Hieren los sentimientos de una familia sin fundamentos ni pruebas, y aún peor, cuando me preguntan para chequear si es cierto lo que cuentan y les digo que no, siguen insistiendo", detalló.

Por último, remarcó: "No me gustaría hacerle perder el tiempo a la Justicia con este tipo de cuestiones mediáticas pero si insisten con este proceder, lo voy a hacer para defender a nuestra familia".