Doblete de Cristiano Ronaldo en la victoria del Al Nassr ante el Al Ittihad de Marcelo Gallardo

El equipo del entrenador argentino, que terminó jugando con un futbolista menos, finalizó la Saudi Pro-League en la quinta posición tras el 4-2 contra Al Nassr como visitante.

Marcelo Gallardo disputó su ¿último partido? en la Saudi Pro-League con una dura derrota de Al Ittihad ante Al Nassr por 4-2 como visitante, que incluyó un histórico doblete de Cristiano Ronaldo. Esta fue una jornada sensible para el entrenador argentino, cuyo futuro todavía en incierto tras el despido anunciado, a raíz del fallecimiento de Juan Berros, su representante.

Cristiano marcó en el tiempo de descuento de la primera parte y a los 24 del complemento, justo después de que expulsaran a Suwailem Abdullah Awadh Salmeen Al Manhali. Mientras que los otros tantos de la victoria fueron obra de Abdulrahman Ghareeb, a través de un penal, y Meshari Al Nemer, tras los descuentos de Farhah Ali Saeed Al Qahtah Al Shamrani y Fabinho Tavares, todo sobre la hora.

El delantero portugués rompió un récord en Arabia Saudita al convertir 35 goles en 31 partidos, números que le sirvieron para batir el registro del marroquí Abderrazak Hamdallah, en 2019, y convertirse en el máximo anotador en una temporada.

Ya es sabido que Gallardo no seguiría la próxima temporada al mando de Al Ittihad, que tuvo que conformarse con un quinto puesto que no fue suficiente para clasificar -por lo menos- a la Champions League 2, el segundo torneo más importante del continente, Sin embargo, el argentino aún no pudo resolver su salida.

El Muñeco -sondeado por Milan- afrontó una temporada irregular (cosechó 54 puntos en 34 fechas, a 42 unidades de Al Hilal, el campeón), especialmente porque debió ingeniárselas para armar un equipo sin sus máximas figuras, como Karim Benzema, Abderrazak Hamdallah, Fabinho, Luiz Felipe y Romarinho, todos lesionados.

El ex-River contaba con contrato hasta junio del 2025 (con una cláusula por otro año y medio más en caso de haber acuerdo entre las partes), por lo que ahora resta definir su éxodo desde el plano económico en Al Ittihad.