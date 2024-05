El llanto de La Joaqui al recordar el calvario que vivió con su ex: “No volví a ser la misma”

La cantante relató varios hechos de violencia y explicó por qué decidió darlos a conocer ahora.

La Joaqui denunció que sufrió violencia de género cando estuvo de novia con el rapero Coqeéin Montana. Su fuerte relato salió a la luz en el ciclo de streaming que conduce Coscu donde pusieron al aire una batalla de freestyle en la que G-Sony expuso a Montana con una rima contundente: “¿Pensabas que ibas a ser un padre abandónico, un golpeador, y yo no te iba a decir nada? ¿Que no me acordaba cuando vivíamos en la pensión y aparecía La Joaqui moretoneada?”.

Al escuchar esas palabras, la artista rompió en llanto y agradeció a su colega por haberla defendido públicamente. “Si él no contaba mi verdad, a mí nunca me iba a dar el corazón para hacerlo. ¿Sabes cuántas veces quise que alguien me defiende así? Estuve distanciada de Sony porque me dolía y me humillaba que él supiera lo que me había pasado”, lanzó.

Sobre la misma línea, agregó que su amigo la llamó antes de la batalla para contar con su aprobación, ya que iba a exponer una parte muy dura de su historia: “Él me llamó y me dijo ‘si a vos te duele esta batalla, yo no la acepto’. Yo no volví a ser la misma persona después de lo que me pasó. Sufro un montón”.

Muy angustiada por toda la situación, La Joaqui quiso agradecer al cantante por alentarla a hablar sobre un tema que dejó secuelas en ella. “Gracias, porque yo me iba a morir con mi verdad en el corazón. Espero que esta batalla sirva para que, si a alguien le está pasando lo mismo, tenga un amigo como Sony. Yo estoy re orgullosa porque a mí nunca nada me va a lastimar tanto como todo lo que pasé. Hoy, soy irrompible después de eso”, concluyó.