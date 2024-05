Furia apuntó otra vez contra la producción de Gran Hermano y denunció “fraude”

Juliana Scaglione disparó contra quienes hacen el reality, después de que la hija de Virginia Demo ganara la casa por la que competía con el amigo de Martín Ku.

Juliana Furia Scaglione apuntó, nuevamente, contra la producción de Gran Hermano (Telefe) después de que la hija de Virginia Demo, Delfina, ganó la casa por la que competía con el amigo de Martín Ku, Facundo.

Llena de ironía, mientras dialogaba con Bautista Mascia en el jardín, Furia lanzó al aire: "Por cucaracha me están avisando que ayer hubo fraude". Y continuó: "¿Qué pasó? ¿Casi le rompen todo el estudio los 'Bro'? Jajaja mirá qué loco la tribuna".

Por último, en el fragmento de video que dieron a conocer (@TronkOficial en X) se la escucha manifestar: "Bueno, no importa Bauti. ¿Sabés que te vas a ganar, no? La biyuya (la plata)", siguió Furia. "Hola, sí, ¿Que los Bro van a ganar Gran Hermano? jajajaja", concluyó la participante.

Cuál de los familiares ganó la casa en Gran Hermano

La hija de Virginia Demo ganó la casa con el 53,5% de los votos positivos, y Facundo, el amigo de Martín Ku, logró 46,7% de los votos del público.

“La visita que no gana se las toma, y mañana la otra visita se queda, nómina y al final del programa se va", explicó Santiago del Moro. Entonces, en la gala del 29 de mayo Delfina nominará, y luego agarrará sus valijas para salir de la casa triunfante.

Por último, a Juliana Furia Scaglione no le gustó nada que Delfina gane la casa ya que a ella principalmente no la dejaron participar, y porque es su madre es su principal enemiga dentro de Gran Hermano. Aunque sus objetivos, hoy en día sea sacar a Emmanuel Vich, no descarta en un futuro sacarla.