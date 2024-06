En una sesión especial, Diputados debatirá hoy una nueva fórmula jubilatoria

Fue pedida por la oposición, quien contaría con los votos necesarios para cambiar el cálculo de aumento de las jubilaciones y pensiones y dejar sin efecto las actualizaciones por decreto.

En una sesión especial pedida por la Unión Cívica Radical (UCR), la Cámara de Diputados debatirá hoy una nueva fórmula jubilatoria. Si logra acordar con el bloque de Unión por la Patria (UxP), la oposición contará con los votos necesarios para cambiar el cálculo de aumento de las jubilaciones y pensiones y dejar sin efecto las actualizaciones por decreto.

Además, el kirchnerismo intentará incluir el financiamiento a las universidades y la restitución del Fondo de Incentivo Docentes (Fonid), eliminado por el presidente Javier Milei. Los tres temas son sensibles para el Gobierno, que busca mantener a raya el equilibrio fiscal y sostener el superávit conseguido en los primeros meses de gestión.

Los contactos entre los bloques opositores se intensificaron en los últimos días, para intentar alcanzar un punto de acuerdo.

A mediados de marzo, la oposición en Diputados no logró quórum para debatir en el recinto una nueva fórmula jubilatoria, pedida por el bloque Hacemos Coalición Federal. Como el proyecto no tiene dictamen de comisión hacía falta dos tercios para habilitar su tratamiento en el recinto, que la oposición no consiguió.

En ese momento, la UCR fue determinante para que se cayera el debate, dado que a excepción de los diputados que responden a Facundo Manes, el resto del bloque no bajó al recinto.

Los primeros días de mayo, la oposición volvió a debatir una nueva fórmula jubilatoria, esta vez en la Comisión de Presupuesto, pero UxP, la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF) no lograron unificar las propuestas.

Sin acuerdo, el presidente de la UCR, Rodrigo de Loredo -uno de los radicales que se mostraron más dispuestos a dialogar y a ayudar al Gobierno en el Congreso- pidió una nueva sesión especial, pautada para este martes, a las 11.

En los últimos días, los tres bloques vienen negociando la propuesta y, de ponerse de acuerdo, lograrían el quórum que no consiguieron en los intentos anteriores.

Hasta último momento, las diferencias eran mínimas: el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Mientras que el peronismo quiere que quede bajo salvaguarda de la Anses el radicalismo y HCF se inclinan porque se destine a las cajas jubilatorias provinciales, con quienes Nación mantiene deudas y es parte del conflicto con los gobernadores.

Necesidades mutuas

En forma paralela a la solicitud de la UCR, UxP pidió una sesión especial para las 14, con los otros dos temas en eje: universidades y Fonid. La idea del peronismo es unificar ambas sesiones, pero se topó con una fuerte resistencia del radicalismo.

Sin embargo, ambas fuerzas políticas se necesitan mutuamente si quieren que los proyectos avancen. La única forma que tienen de conseguir el quórum de 129 diputados para sesionar es que tanto la UCR, como UxP y HCF bajen al recinto. Por eso, los contactos se profundizaron en las últimas horas. También deben contar con la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

El temor de UxP es que los diputados del bloque bajen al recinto para que la UCR consiga el quórum en la primera sesión pedida y que, más tarde, el radicalismo los deje solos para no quedar “pegado” al kirchnerismo.