El divertido comentario de Lali Espósito para desmentir una tuit sobre ella: “Jamás elegiría...”

Esta semana, en las redes sociales circuló un supuesto mensaje de la cantante en el que aludía que si se aprobaba la Ley de Bases se iría del país; no obstante, ella salió a aclarar que eran fake news.

Si hay alguien que no tiene problema en salir a hablar y dejar bien en claras sus ideas, es Lali Espósito. Particularmente en este último año, la cantante se plantó con firmeza respecto su postura política, lo cual le valió fuertes cruces con el presidente Javier Milei. Sin embargo, esta semana la artista fue víctima de una fake news. En redes sociales circuló que habría dicho que, si se aprobaba la Ley Bases, se iría del país. No obstante, ella, fiel a su estilo, no solo salió a desmentirlo, sino que respondió con su humor característico.

El miércoles, pasadas las 23 y tras 12 horas de debate, se aprobó en el senado la Ley Bases, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel desempatara con su voto. Lo cierto es que fue un día de muchas movilizaciones, tanto en las calles como en las redes sociales. Justamente, hubo una publicación en X que hizo ruido, puesto que mencionaba a Lali Espósito y a la decisión que tomaría si la propuesta del gobierno recibía luz verde.

En las primeras horas del miércoles, la cuenta de X @Tv_Libertaria compartió una captura de pantalla de una Storie que habría subido la intérprete de “Disciplina”, dado que tenía su usuario verificado y su misma foto de perfil. ¿Qué decía la imagen? “Amo mucho mi país y si se aprueba la ley bases no me va a quedar otra opción más que irme a vivir a Miami. Me duele en el alma, pero no puedo ser parte de todo esto; las mujeres y las minorías estamos en peligro con este gobierno. Nos están oprimiendo más que nunca. Todos los días perdemos derechos. Ojalá todo cambie. Me duele mi país; el patriarcado y el capitalismo nos está matando”.

En este sentido, la cuenta que publicó la imagen expresó: “Lali Espósito amenaza con irse del país si se aprueba la Ley Bases. ¿Reflexiones?”. Rápidamente, los usuarios reaccionaron y muchos se indignaron ante la supuesta postura de la cantante. Sin embargo, otros alegaron a que la foto y por ende su contenido eran falsos, sobre todo debido a los usos de comas y puntos y a que, por ejemplo Ley Bases, estaba escrito con minúscula. Y efectivamente era todo falso.

Durante la tarde del jueves, Lali Espósito se pronunció en su cuenta de X y se refirió sobre lo que presuntamente dijo sobre la Ley Bases. No solo dio cuenta de que la información era falsa, sino que respondió con el humor que la caracteriza. “Lo que más me jode es que usen esa letra que yo jamás elegiría... jajajajaja”, escribió la artista, en referencia a la tipografía que usaron para hacer el posteo falso no era de su preferencia.