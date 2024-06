Fátima Florez se emocionó al responder si sigue enamorada de Javier Milei y describió cómo era en la intimidad

La imitadora charló mano a mano con Nelson Castro para “El Corresponsal” y se quebró.

Este sábado, Nelson Castro charló mano a mano con Fátima Florez para El Corresponsal (TN) y la imitadora se quebró después de que el periodista le preguntara si sigue enamorada de Javier Milei, con quien estuvo en pareja desde julio de 2023 hasta abril de este año.

“Sigo enamorada de mi profesión. Yo estoy profundamente enamorada de mi profesión, que me acompaña hace tantos años, que me da tanta felicidad, que me da fidelidad, porque ustedes, que están en sus casas viéndome, me eligen hace tantos años”, comenzó diciendo la imitadora.

Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, añadió: “Me da mucha emoción que la gente, después de tantos años, me elija, me acompañe en las temporadas de verano, me acompañe en este Luna Park tan importante para mí. Me emociono de verdad, porque me llega al corazón, porque es mi pasión, es mi amor. Mi amor es el público”.

“Ustedes me han dado una felicidad enorme. No tienen idea, no tienen dimensión de la felicidad que le dan a mi alma y a mi corazón. Hoy soy una mujer muy feliz acá arriba (en el escenario)”, cerró sobre ese punto, visiblemente conmovida, minutos antes de presentarse en el legendario escenario con su show Fátima 100%.

Nelson Castro fue al hueso y le preguntó a Florez cómo es el Presidente en la intimidad. “¡Sos terrible, eh!”, contestó la humorista entre risas. “Creo que por ahí estamos en momentos donde todo se expresa y todo se saca para afuera, y está buenísimo, pero también yo creo que en las relaciones humanas y de pareja creo que hay también una intimidad que es hasta acá”, explicó.

El periodista insistió y quiso saber si Milei, puertas para adentro, es un hombre “tranquilo” y “más amante del diálogo”, a lo que la capocómica respondió: “Yo he tenido una pareja anterior a él, de muchos años, y a mí no me han visto hablar de intimidades”.