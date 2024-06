Melconian lanzó una dura advertencia sobre el tipo de cambio: “Está al límite”

El economista y ex funcionario macrista analizó la política del gobierno de Javier Milei y no se guardó ninguna crítica.

El economista Carlos Melconian lanzó severas críticas al gobierno de Javier Milei, poniendo especial énfasis en la situación del tipo de cambio y la política fiscal vigente.

Melconian alertó sobre la fragilidad del tipo de cambio, asegurando que "está al límite". Explicó que "está ahí, en el límite, donde en la foto no tenés riesgo. Si en la película no se derrumba la tasa de inflación y querés seguir al 2% mensual, tenés un problema. Vamos a distinguir foto de película".

El economista también cuestionó la percepción del gobierno sobre sus políticas fiscales, criticando la presentación de la ley fiscal como un cambio de régimen. "Se vendía a la ley como que era un pacto de régimen, pero el verdadero cambio de régimen que ellos tienen es eliminar el déficit fiscal. Ni siquiera hay necesidad de este sobreajuste", subrayó Melconian.

En sus declaraciones radiales, Melconian enfatizó la importancia de mantener el equilibrio fiscal como un pilar fundamental para evitar problemas con el tipo de cambio a largo plazo. "No podés perder ese equilibrio fiscal. Eso ayuda históricamente a no tener problemas con el tipo de cambio, pero si la inflación no la bajás al final te metés en un problema", advirtió.

El economista también señaló que la estabilidad económica dependerá de varios factores más allá de la competencia de monedas y la eliminación de los pasivos del Banco Central. "Va a depender mucho más de todo eso y mucho menos de la competencia de monedas, de la eliminación de los pasivos del Banco Central y todo el relato", indicó Melconian.

En cuanto a la inflación, Melconian discutió las dificultades inherentes a su reducción, destacando que la situación requiere intervenciones más profundas y específicas. "Vos te podés cuidar y podés correr, llega un momento que el flotador es difícil bajarlo, tenés que ir a cuestiones de cirugía. ¿Cuál es el flotador? ¿4% mensual? Es la primera vez desde que está este Gobierno que la cantidad de dinero es mayor que la inflación", manifestó.