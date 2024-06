Natalie Weber contó que su hija de 12 años cayó en un chat de pedofilia y explicó cómo la engañaron

La panelista explicó el modus operandi del grupo en el que se involucró Mía sin querer y alertó a otras madres para que sus hijos no pasen por lo mismo.

Natalie Weber contó este viernes al aire de Desayuno americano (América) que Mía, su hija de 12 años que tuvo junto a Mauro Zárate, quedó involucrada sin querer en un chat de pedofilia.

Para empezar, la panelista puso en contexto cómo ocurrió todo: “Mi hija era la única del curso que no tenía celular, así que para su cumpleaños decidimos regalarle uno, pero con la condición de que no tenga redes sociales: sí el WhatsApp para hablar con sus compañeros y una tablet que la tiene para las tareas digitales”.

“El lunes a la noche me entero por el chat de mamás que habían puesto a Mía en un grupo cuyo creador es un pedófilo”, sentenció la modelo ante la atenta escucha de sus compañeros.

Weber detalló cómo operan estas personas y cómo logran captar a los niños: “Lo que hacen es poner a los chicos de administradores del grupo, pero el creador es un pedófilo. A mi hija la sumó un compañero, van sumando chicos, los ponen de administradores y la clave es llegar a mil”.

Fue en ese momento que una madre, cuya hija también había sido agregada al chat, la alertó: “Mía no solo estaba en este chat sino en otros dos más. Cuando me escuchó hablar del tema con esa mamá, se asustó y cerró el chat, pero yo empecé a interiorizarme sobre lo que tenía que hacer”. En esa línea, sumó: “También hay otra herramienta que se activa para que no reciban llamados de personas desconocidas, o sea, de gente que no esté registrada entre sus contactos”.

Asimismo, Natalie alertó: “Siete de cada diez chicos tienen contacto con alguien que no conocen en las redes sociales”. También se lamentó por no haber hecho la denuncia pertinente: “Cometí el error de que ella salga del chat y borrarlo”.

Respecto a cómo reaccionó con la nena, la mediática comentó: “No la reté. Ahí me di cuenta de que no tenía herramientas para enfrentar un montón de cosas. Me senté y hablé. Después, el colegio hizo un muy buen trabajo y vino ella solita a decirme: ‘Mamá, no estoy preparada para tener Instagram’. Se asustó y borró el chat”.

En último lugar, la panelista contó cómo era el grupo de WhatsApp al que se unió involuntariamente su hija: “Se llamaba unan gente hasta llegar a más de mil”. Las reglas para que los miembros no sean eliminados eran “no añadir gente mayor de 15 años” y “no putear a los administradores cuando los eliminan”.