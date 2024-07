Boca anunció a Milton Giménez y Brian Aguirre como nuevos refuerzos

El Xeneize oficializó este domingo las nuevas incorporaciones del plantel.

A Gary Medel y Tomás Belmonte, Boca ya puede sumarle a la lista de refuerzos a Milton Giménez y Brian Aguirre, quienes firmaron sus contratos, fueron presentados oficialmente en las redes sociales y de no mediar imprevistos a partir del martes se moverán bajo las órdenes de Diego Martínez. Con todo cerrado para colgarse la camiseta azul y oro, tanto el delantero como el extremo aprovecharon estas horas para escribir un sentido mensaje de despedida para sus exclubes, Banfield y Newell´s.

“¡Bienvenido al único grande, Milton!” y ¡”Brian Aguirre, nuevo refuerzo de Boca!”, postearon por la tarde del domingo en la cuenta oficial del conjunto de la Ribera junto a las imágenes de las dos caras nuevas del club. Luego del lunes libre, se sumarán al plantel el martes para empezar a trabajar de cara al repechaje de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle (17 de julio).

Horas antes, Giménez también dejó su huella en las redes. “¡Muchas gracias Banfield por haberme dado la oportunidad en este tiempo! Estoy muy agradecido a los hinchas, a mis compañeros, a toda la gente del club que nos ayuda día a día y por cómo me trataron en este tiempo. Les deseo lo mejor para lo que venga, y gracias nuevamente por el cariño brindado”, fueron las palabras que eligió el delantero de 27 años, junto a un video donde se repasan algunos de sus goles más importantes, como por ejemplo los que le convirtió a Lanús en el clásico del Sur.

Es que si bien la estadía del goleador en el Taladro fue breve (llegó a principios de 2023), en ese año y medio se ganó el cariño de los hinchas a puro grito sagrado, sobre todo en esta etapa final. Giménez, que fue comprado por Boca en un suma superior a los tres millones de dólares y firmó contrato hasta 2027, redondeó una muy buena temporada 2024 en Banfield, donde convirtió 11 goles en 20 partidos, con el aliciente de la racha final: ocho tantos en los últimos ocho encuentros.

Aguirre, quien esta mañana superó los chequeos médicos y rubricó su vínculo hasta diciembre de 2028 con una cláusula de rescisión de 17 millones de dólares, también dijo presente en Instagram y le dijo adiós a la Lepra, club en el que se crio, formó y dio sus primeros – y hasta ahora únicos- pasos como profesional.

“Me toca despedirme del club que me vio crecer. Gracias a los que formaron parte de este camino, el club y su gente que siempre me brindó su cariño dentro y fuera de la cancha. Fueron años de los que nunca me voy a olvidar. Gracias a cada una de las personas que me formaron: técnicos, utileros, cocineros y empleados del club. ¡Gracias a la hinchada más grande del interior, lo disfrute muchísimo! ¡Sé que pronto nos volveremos a reencontrar! Abrazo Colosal”, publicó el punta que arriba a Brandsen 805 a cambio de cinco millones de dólares por el 80% de su ficha.