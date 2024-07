Boca presentó oficialmente a Milton Giménez y Brian Aguirre, sus nuevos refuerzos

Los dos delanteros hablaron en una conferencia de prensa luego de haberse entrenado por primera vez con la camiseta xeneize.

Al igual que hizo con Tomás Belmonte luego de comprar su pase a Necaxa de México, Boca organizó una conferencia de prensa para presentar a Milton Giménez y Brian Aguirre en La Bombonera. Ambos pasaron la revisión médica, firmaron sus respectivos contratos y hablarán por primera vez con la camiseta del Xeneize puesta. Repasá sus mejores declaraciones.

Antes de darle pie a los flamantes jugadores de Boca, el presidente Juan Román Riquelme les brindó una cálida bienvenida a Brandsen 805: "A nosotros nos da felicidad presentar a un jugador nuevo. Estamos muy felices de que sean jugadores de nuestro club. Deseamos que la pasen lindo. Tenemos un gran plantel y creemos que con ustedes será mucho mejor".

Al ser consultado sobre un posteo antiguo, en el que lo había catalogado como "señor fútbol", el ex-Newell´s expresó su felicidad por estar cerca en el día a día con el Torero. "A Román lo conocí en 2019. Es mi ídolo y lo admiro mucho", señaló.

Las conversaciones para adquirir al juvenil de Newell´s, convocado al último Mundial Sub-20 con la Selección Argentina de Javier Mascherano, fueron un poco más arduas. Después de dos ofertas rechazadas, el cuadro de la Ribera acercó una última de cinco millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha, que fue aceptada por la directiva de la Lepra.

Si bien un sorpresivo reclamo de club Villa Cassini de Capitán Bermúdez parecía amenazar el pase, el inconveniente se solucionó rápidamente. Su contrato sería hasta diciembre de 2028 e incluiría una cláusula de rescisión de 17 millones de dólares, que ascendería a 20 millones sobre el final de cada mercado de pases.

Por otra parte, el habilidoso extremo palpitó el cruce contra Independiente del Valle del próximo 17 de julio, por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana: "Sabemos lo importante que va a ser el partido que viene. Lo mejor es poder acoplarnos lo más rápido posible al grupo".

El delantero nacido en Grand Bourg llegó a Boca después de que saldaran la deuda que Banfeld, su anterior club, mantenía con Necaxa, institución dueña del pase. El Xeneize compró el 100 por ciento a cambio de una cifra cercana a los 4 millones de dólares. El atacante, que firmó contrato hasta diciembre del 2028, también estuvo muy cerca de llegar a San Lorenzo como parte de la operación que iba a culminar con Adam Bareiro en River, pero las negociaciones no desembarcaron correctamente.

Respecto de este tema, Giménez argumentó: “Cuando me comentaron la posibilidad de venir acá, no lo pensé. Tomé rápido la decisión”. A su vez, rememoró su largo camino en el ascenso argentino, desde su debut en Atlanta hasta la explosión en Comunicaciones. "Me voy a brindar al máximo por nuestro club. Me tocó pasar por todas las categorías del ascenso y eso me demostró que se puede. Es un ejemplo para mi hijo también", amplió.