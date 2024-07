Qué es ANTIFA, la organización de extrema izquierda a la que pertenecería el tirador de Donald Trump

ANTIFA proviene de "antifascista". En EEUU lo consideran de extrema izquierda y el ex presidente Trump intentó calificar oficialmente de terrorista.

ANTIFA es considerado en Estados Unidos como un grupo "radical, oscuro y violento" de extrema izquierda que el ex presidente y ahora candidato republicano Donald Trump -herido en Pensilvania- intentó designará durante su gestión como organización terrorista. ANTIFA proviene de la abreviatura de antifascista y en EEUU es conocido por sus enfrentamientos con grupos supremacistas blancos en localidades como Charlottesvile, en el Estado de Virginia, y por protestar contra discursos políticos conservadores. A este grupo pertenecería Mark Violets, el hombre que disparó contra Trump en un acto de campaña. Según reveló New York Post, la administración Trump culpó a ANTIFA en reiteradas oportunidades de agitar ataques contra la policía, incitar al saqueosy quemar negocios durante las protestas que se sucedieron en Estados Unidos en reacción a la muerte de George Floyd a manos de un oficial de policía de Minneapolis. ¿Qué significa ANTIFA? Mark Bray, profesor de historia en Dartmouth College que escribió sobre el movimiento ANTIFA en su libro de 2017, “The Anti-Fascist Handbook”, dijo que la mayoría de sus miembros “apoyan incondicionalmente la autodefensa militante contra la policía y la destrucción selectiva de la policía y la propiedad capitalista”. Como indicó NyP, para Bray es más una ideología compartida entre un grupo de personas de base flexible y sin ningún liderazgo jerárquico, que una típica organización estructurada con una cadena de mando distintiva. ¿Quién apoya a ANTIFA? El periódico estadounidense aseguró que si bien no hay cifras generales de cuántos intengrantes posee el grupo, los miembros abarcan desde marxistas, leninistas, socialdemócratas hasta anarquistas. "Es imposible determinar el número exacto de personas que pertenecen a los grupos ANTIFA porque los miembros ocultan sus actividades políticas a las autoridades y a la extrema derecha, y las preocupaciones sobre la infiltración y las altas expectativas de compromiso hacen que el tamaño de los grupos sea bastante pequeño", escribió Bray en un artículo de opinión en el Washington Post. Los miembros realizan la mayor parte de su organización y recaudación de fondos en una combinación de sitios de redes sociales antes de reunirse desde todas partes para protestar.