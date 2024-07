Maluma sobre la polémica con los hinchas argentinos en la final de la Copa América: "Me paré a gritar a mi propio equipo"

El reconocido artista colombiano decidió grabar un video en sus redes para desmentir una supuesta pelea con los seguidores de la Albiceleste: “No crean lo que ven ahí”.

El cantante colombiano Maluma apareció en sus redes sociales para hablar sobre los supuestos incidentes ocurridos el último domingo en el Hard Rock Stadium de Miami durante la final de la Copa América 2024, donde Argentina venció a Colombia por 1-0, consagrándose bicampeón del torneo.

En una filmación que cargó a las stories de su cuenta de Instagram seguida por más de 64 millones de personas, Maluma saludó a sus seguidores y desmintió los rumores sobre una actitud hostil hacia los fanáticos argentinos. “Saludos mi gente, ¿qué se dice? Bueno, ya estamos de regreso en Europa. Tenemos varios shows, varios compromisos en Europa pero quería pasar por aquí, por mis redes sociales, para saludarlos, a hablar un poquito de lo que pasó en ese partido contra la selección de Argentina”, comenzó diciendo el artista.

Maluma dedicó palabras de reconocimiento a la selección colombiana. “Primero que todo quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, a nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo tan hijo de madre, por esa entrega en cada balón, cada pelota, cada minuto, nos ponen todos los días más en alto y me siento demasiado pero demasiado orgulloso de ser colombiano. No me cambiaría por nada del mundo. Qué final, qué momentos, qué pasión por el fútbol.”

El cantante también envió un mensaje de felicitación a los argentinos. “Y por el otro lado al pueblo argentino les envío un abrazo muy grande, felicidades igualmente por su Copa América”, afirmó.

Sobre los rumores de su supuesta actitud agresiva, Maluma fue contundente: “Vi por ahí unos rumores que decían que yo estaba alegando. Eso es mierda, no crean lo que ven ahí por redes sociales, no me estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí incluso a gritar a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esas sillas y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil. Y bueno, ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol”.

Finalmente, Maluma compartió su emoción por la experiencia vivida y agradeció a todos. “Les envío un abrazo muy grande a mi equipo colombiano, gracias por dejarnos en alto, gracias por todo. La verdad fue un momento que jamás se me va a olvidar, jamás estar ahí en el estadio con mis compañeros, con mi equipo, con la selección de música de Colombia, en una suite vibrando todo y celebrando por nuestro equipo. No tiene precio, no lo cambio por nada. Repito: gracias a nuestra selección por lo que hicieron y felicidades al pueblo argentino por esta Copa América. Nos vemos en un futuro muy cercano. Estamos listos para el Mundial. Felicidades mi selección, los amo”.

Las imágenes mostraban al reconocido artista colombiano en uno de los palcos del recinto que albergó la electrizante definición arengando y teniendo un supuesto cruce con fanáticos del cuadro albiceleste. Inclusive se conoció la filmación del momento en el que el cantante de género urbano Blessd, que estaba con Maluma en ese sector, intenta quitarle la camiseta de Messi a un seguidor de Argentina. En esa misma zona del Hard Rock Stadium también se pudo visualizar al artista Ryan Castro y al jugador Daniel Muñoz.