Usa OnlyFans para mantener su carrera: la vida de un atleta buscará otra medalla de oro en París

El deportista contó que recurrió a la plataforma, que ofrece contenido para adultos, para poder generar ingresos. Quiere sumar su cuarta presea en un Juego Olímpico. Mirá sus fotos.

Comenzaron los Juegos Olímpicos y miles de deportistas buscarán hacer historia en París 2024. Sin embargo, a diferencia de otros certámenes importantes, la mayoría de los atletas que compitan en Francia no ganarán grandes fortunas. Es por eso que muchos buscan un apoyo económico por otro lado que no sean los sponsors o una financiación de cada país. Como es el caso de Jack Laugher, nadador británico que encontró una gran ingreso de dinero gracias a OnlyFans.

Jack Laugher

Laugher logró la primera medalla de oro en saltos ornamentales de la historia para Gran Bretaña en Río 2016, donde también obtuvo la de plata, y participó en Tokio 2020 (ganó la de bronce). Ahora, el atleta de 29 años busca una nueva presea para su carrera y su país, aunque el deporte no es su principal fuente para ganar dinero.

Tras 12 años de carrera y luego de tres medallas olímpicas, Laugher todavía recibe una financiación de 28.000 libras (36.000 dólares) al año y tiene muy pocas oportunidades comerciales en un deporte que sólo está en el centro de atención cada cuatro años. “Ya casi tengo 30 años y estoy entre los tres mejores del mundo”, afirmó en Daily Mail y agregó: “Así que haré lo que sea para conseguir algo más de dinero. Tengo algo que la gente quiere y con gusto intentaré venderlo. Es una forma realmente muy buena de ganar algo de dinero extra”.

Jack Laugher

Respecto a su participación en la plataforma que ofrece contenido para adultos, el atleta reveló que su papá lo incentivó a que se animara a hacerlo. “Cuando era más joven, mi padre me decía: ‘Si ganas una medalla de oro olímpica, vale un millón de libras”. Pero no es ni de lejos esa cifra, y puedo decírtelo como alguien que ganó una medalla de oro olímpica. También me decía: ‘Publica cosas en Instagram, pero cuando el producto es gratuito, como Instagram, tú eres el producto’, contó.

Así, el británico incursionó en la plataforma para adultos en septiembre de 2021 y desde ahí se mantuvo activo con 570 fotos, 54 videos y recibiendo miles de me gusta y suscriptores que pagan desde 7,75 libras (casi 10 dólares) a 42 de la moneda inglesa (54 dólares) para ver su contenido.

Jack Laugher

Jack Laugher les avisó a sus seguidores que publicará menos contenido por estar en los Juegos Olímpicos





En su último vídeo del 14 de julio, Laugher les dijo a sus seguidores que no iba a poder estar tan presente en la plataforma por tener que competir en París 2024. “No veo la hora de competir en los Juegos Olímpicos. Obviamente, con la competición que se avecina, voy a estar menos activo. De todos modos, he reducido un poco mi actividad antes de estos Juegos”, detalló.