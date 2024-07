Kicillof llegó tarde: por sus restricciones ideológicas perdió la inversión millonaria de la planta de GNL

Este martes, YPF decidió que el proyecto se va a instalar en Río Negro. Esto es un problema para Kicillof, quien convocó a su fuerza política en la legislatura y a algunos aliados exmileistas para ir mañana a presionar a Bahía Blanca.

Por Carlos Pagni

Para La Nación

La puja por la instalación de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) acaba de terminar. Lo importante es entender qué significa este proyecto. En la Argentina, hace aproximadamente 10 años, se descubrió un gran yacimiento de shale gas o gas no convencional, que conocemos como Vaca Muerta.

Ese gas, para ser explotado, tiene determinadas limitaciones. La primera es hasta dónde llegan los gasoductos, que hacen que uno pueda sacar el producto y después venderlo. Si no hay un gasoducto no tiene sentido explotarlo, no tiene sentido sacar el producto. Entonces la dimensión del negocio tiene que ver en parte con los gasoductos.

Ahora, eso también tiene un límite, porque los gasoductos abastecen determinadas ciudades, determinada población que tiene una dimensión limitada. Si uno pudiera transformar ese gas en un líquido, embotellarlo o ponerlo en barriles y subirlo a barcos, tendría un mercado infinitamente más amplio.

Y lo podría vender en Asia o en Europa -que está afectada por el conflicto con Rusia, que limitó la provisión de gas a los europeos-. Bueno, para eso se necesita una planta de licuefacción que permitiría, dado que transformamos el gas en líquido, abrir el techo de la producción de Vaca Muerta de manera infinita.

Y se multiplicaría por muchísimo. Por 100, o por 200. Para hacer esa planta de licuefacción que ampliaría el negocio del gas en la Argentina de manera muy impresionante, hay una inversión pendiente que es de la empresa Petronas. Es una compañía de Malasia dedicada a este negocio, en una alianza con YPF.

Ahora, claro, los malayos dicen, queremos entrar con un régimen específico, que es el régimen del RIGI, el régimen especial para inversiones con enormes cantidades de ventajas que acaba de dar la Ley Bases. Y para eso queremos ver si las provincias también nos aportan determinadas ventajas. Y ahí empieza la competencia para ver dónde se va a instalar esta planta, en qué puerto.

El puerto de Bahía Blanca es un puerto tradicional, que está saturado y tiene un calado puntual. Es limitado para los barcos y, además, y esto nadie lo dice, está dominado por una mafia muy conectada con Moyano. La alternativa es hacer otro puerto, en Río Negro. Este sería un puerto que hay que hacerlo de cero.

Tendría mejor calado y entrarían mejor y más barcos. Asimismo, el gasoducto desde Vaca Muerta a ese puerto sería de 100 kilómetros menos. Así empezó una especie de competencia entre provincias. La competencia de Buenos Aires (Bahía Blanca) y el puerto que se haría en Río Negro.

En rigor, esa competencia depende de la conducta de los gobernadores. Porque YPF dice, yo quiero que la provincia adhiera a este régimen de beneficios que nos propone el Estado Nacional. Y acá viene la gran encrucijada de Axel Kicillof.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lo primero que hizo fue mandar el proyecto a la legislatura, que rápidamente adhirió al régimen nacional. Kicillof no. Kicillof empezó con restricciones ideológicas. Comenzó a pensar que eran demasiadas las ventajas que se le daban a las empresas. Pensó en algo bastante extraño, que es un régimen de inversión provincial que nada tiene que ver con la estabilidad tributaria.

Este martes, YPF decidió que se va a instalar en Río Negro. Esto es un problema para Kicillof, quien convocó a su fuerza política en la legislatura y a algunos aliados exmileistas para ir mañana a Bahía Blanca a presionar para que YPF y los malayos se instalen allí. Kicillof llegó tarde. Es el viaje a una especie de funeral.

¿Curiosidades de todo esto? La Cámpora de Río Negro festeja el proyecto. Casi una broma de Máximo Kirchner a Kicillof. Y un diputado de la oposición de Kicillof, Diego Garciarena, radical de la legislatura bonaerense, acaba de tuitear que “el gol de Maradona a los ingleses es todo del Diego y los penales de Francia son todos del Dibu. El mundial de Qatar es todo de Messi. Que la planta de licuefacción no se haga en Bahía Blanca es todo de Kicillof”.