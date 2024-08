Definidos los cruces del básquet en los Juegos Olímpicos: Estados Unidos enfrentará a Brasil

Este sábado se definieron los clasificados a los cuartos de final. Además del duelo mencionado, jugarán Alemania vs. Grecia, Serbia vs. Australia y Francia vs. Canadá.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 ya están en marcha, y mientras avanza la competencia, este sábado quedaron confirmados los cuartos de final del básquetbol.

Desafortunadamente, un deporte tan popular en Argentina no tuvo representación en esta edición, aunque no deja de generar expectativas la competencia que reúne a varias estrellas de la NBA.

Vale recordar que Argentina es el único país distinto a Estados Unidos (sin contar la extinta URSS) en ganar la medalla de oro en básquet.

Justamente Estados Unidos, que presentó un verdadero “Dream Team”, es el gran favorito y el que parece llevarse todas las miradas. Está en cuartos de final, pero también el local Francia y otras selecciones como Australia o Serbia que también presentan estrellas que juegan en la mejor liga del mundo.

Martes 6 de agosto en el Arena Bercy:

• 06.00 - Alemania vs. Grecia

• 09.30 - Serbia vs. Australia

• 13.00 - Francia vs. Canadá

• 16.30 - Brasil vs. Estados Unidos

Las semifinales se disputarán el próximo jueves 8 de agosto. El ganador de Alemania vs. Grecia enfrentará al vencedor de Francia vs. Canadá a las 12.30, mientras que a las 16 jugarán los que avancen de los duelos Brasil vs. Estados Unidos y Serbia vs. Australia.

En tanto, el partido por la medalla de Bronce se jugará el sábado 10 de agosto a las 6 y la definición por el Oro y la Plata será ese mismo día a las 16:30.