Los Pumas dieron un golpe histórico ante los All Blacks y debutaron en el Rugby Championship con un triunfazo

El seleccionado argentino se impuso por 38-30 sobre Nueva Zelanda como visitante consiguiendo la tercera victoria en la historia ante el conjunto de Oceanía.

Por la primera fecha del Rugby Championship, Los Pumas disputaron un encuentro fantástico en Wellington y se quedaron con el triunfo por 38-30 ante los All Blacks.

El partido comenzó con dominio de Los Pumas, pero sin poder sumar puntos. En los primeros diez minutos, los argentinos presionaron y propusieron, pero los locales fueron contundentes en la defensa y no lo le permitieron a los albicelestes abrir el marcador. Después del desgaste inicial, los dueños de casa se acomodaron y comenzaron a ser dominantes, forzando las infracciones y varios penales en pocos minutos, lo que convirtieron en los primeros puntos, gracias a la puntería de Damian McKenzie.

Poco después, los hombres de negro insistieron con el juego colectivo y Sam Darry se zambulló en el ingoal argentino. En el mejor momento del rival, Franco Molina robó una pelota clave, la jugó rápido y después de un buen quiebre de Santiago Chocobares, Lucio Cinti apoyó su primer try con la camiseta albiceleste. Los locales reaccionaron y volvieron a estirar la ventaja, con la conquista de Anton Lienert-Brown. Sobre el final de la primera mitad, Mateo Carreras se escapó con gran velocidad y amagó con maestría a McKenzie, para apoyar debajo de los palos y que Santiago Carreras pueda sumar su segundo remate a los postes, sumado a un penal previo.

El complemento comenzó de la misma manera que la primera mitad, pero con mejores resultados para los argentinos. A los pocos minutos, Pablo Matera pescó una pelota fantástica, forzando el penal. De esa jugada, Los Pumas tuvieron un line a metros del ingoal local y Franco Molina aprovechó su potencia para apoyar su primera conquista con la camiseta albiceleste. Después de eso, ambos equipos sumaron de a tres puntos gracias a la puntería de sus pateadores. Mark Tele’a fue el encargado de volver a poner a los hombres de negro arriba en el marcador, acompañando la jugada y apoyando su try, convertido por el apertura.

Carreras achicó la diferencia con otro remate a los palos y a diez minutos del final, en su regreso a Los Pumas, Agustín Creevy hizo gala de toda su potencia y coronó una jugada en ataque, conseguida por la buena presión del equipo. Con el try del histórico hooker, los argentinos volvieron a ponerse al frente y encaminaron una victoria histórica frente a los All Blacks.

Sobre el final, Tomás Albornoz intentó un remate de drop que se fue apenas desviado, pero el árbitro retrotrajo la ventaja y Santiago Carreras volvió a sumar un penal para sentenciar el triunfo por 38-30 ante el subcampeón del mundo.

SÍNTESIS

All Blacks (30): 1- Ethan De Groot, 2- Codie Taylor, 3- Tyrel Lomax, 4- Tupou Vaa’i, 5- Sam Darry, 6- Ethan Blackadder, 7- Dalton Papali’i, 8- Ardie Savea (C), 9- TJ Perenara, 10- Damian McKenzie, 11- Mark Tele’a, 12- Jordie Barrett, 13- Anton Lienert-Brown, 14.-Sevu Reece, 15- Beauden Barrett

Suplentes: 16- Asafo Aumua, 17- Ofa Tu’ungafasi, 18- Fletcher Newell, 19- Josh Lord, 20- Wallace Sititi, 21- Cortez Ratima, 22- Rieko Ioane, 23- Will Jordan.

Entrenador: Scott Robertson.

Cambios: 50' Will Jordan por Sevu Reece, 57' Cortez Ratima por TJ Perenara, 59' Fletcher Newell por Tyrel Lomax y por Ofa Tu'ungafasi Ethan de Groot, 65' Rieko Ioane por Anton Lienert-Brown, Asafo Aumua por Codie Taylor y Wallace Sititi por Dalton Papali'i, 71' Josh Lord por Sam Darry.

Los Pumas (38): 1- Thomas Gallo, 2- Ignacio Ruiz, 3- Eduardo Bello, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera (C), 7- Marcos Kremer, 8- Juan Martín González, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Matías Moroni, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Mayco Vivas, 18- Joel Sclavi, 19- Tomás Lavanini, 20- Efraín Elías, 21- Joaquín Oviedo, 22- Lautaro Bazán Vélez, 23- Tomás Albornoz.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Cambios: 47' Joel Sclavi por Eduardo Bello y Efraín Elías por Franco Molina, 63' Agustín Creevy por Ignacio Ruiz, Tomás Lavanini por Pedro Rubiolo y Mayco Vivas por Thomas Gallo, 64' Tomás Albornoz por Lucio Cinti, 67' Joaquín Oviedo por Juan Martín González.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 12' penal convertido por Damian McKenzie (NZ), 15' try de Sam Darry convertido por Damian McKenzie (NZ), 23' try de Lucio Cinti (LP), 27' penal convertido por Damian McKenzie (NZ), 30' penal convertido por Santiago Carreras (LP), 34' try de Anton Lienert-Brown convertido por Damian McKenzie (NZ), 38' try de Mateo Carreras convertido por Santiago Carreras (LP).

Resultado parcial: ALL BLACKS 20-15 LOS PUMAS

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 42' try de Franco Molina convertido por Santiago Carreras (LP), 46' penal convertido por Damian McKenzie (NZ), 50' penal convertido por Santiago Carreras (LP), 52' try de Mark Tele’a convertido por Damian McKenzie (NZ), 56' penal convertido por Santiago Carreras (LP), 69' try de Agustín Creevy convertido por Santiago Carreras (LP), 78' penal convertido por Santiago Carreras (LP).

Resultado final: ALL BLACKS 30-38 LOS PUMAS

AMONESTADOS: No hubo.

ÁRBITRO: Angus Gardner.

CANCHA: Sky Stadium, Wellington.