Ocho consejos para cuidar tus rodillas

Los cirujanos ortopédicos de diversas instituciones ofrecen claves para mantenerlas fuertes y sin dolor, incluyendo ejercicios adecuados y buena nutrición.

El dolor de rodillas y las lesiones son problemas comunes que pueden afectar la movilidad y la calidad de vida, especialmente con el paso del tiempo. Según un artículo de HuffPost, los cirujanos ortopédicos dieron una lista de acciones a evitar para mantener las rodillas en óptimas condiciones.

Ejercicios que hay que evitar para cuidar las rodillas

1- Uno de los errores más comunes es lanzarse a hacer ejercicios de alto impacto tras largos periodos de inactividad. “Nunca comiences un régimen de ejercicio de alto impacto después de períodos prolongados de inactividad”, advirtió el Dr. Daniel Miller, del Orlando Health Jewett Orthopedic Institute. “Permite que tu cuerpo se adapte gradualmente para evitar lesiones y mantener la continuidad de tu nuevo régimen”.

El Dr. Eric Grossman, de NYU Langone Health, también dijo a HuffPost, “si alguien es nuevo en el ejercicio, no ha construido su tolerancia, por lo que intentar hacer demasiado al principio puede conducir a lesiones”. Recomendó empezar con ejercicios más suaves y progresar lentamente.

2- La importancia de escuchar a tu cuerpo cuando se trata de dolor no puede subestimarse. Ignorar el dolor es un error que puede agravar las lesiones. “El dolor es la manera en que tu cuerpo te dice que algo no está bien”, dijo el Dr. Struan Coleman del Hospital of Special Surgery de Nueva York. “Un diagnóstico adecuado puede traer alivio y prevenir complicaciones a largo plazo”, añadió Coleman a HuffPost.

3- Antes de cualquier sesión de ejercicios o deportes, es crucial realizar un buen calentamiento. “Los calentamientos y estiramientos dinámicos antes del ejercicio ayudan a aumentar el flujo sanguíneo a los músculos y reducen el riesgo de lesiones”, indicó el Dr. Shawn Anthony, de Mount Sinai Health System, según HuffPost. Entre los ejercicios recomendados están las estocadas, los saltos y correr en el lugar.

4- La nutrición también juega un papel vital en la salud de las rodillas. “Una dieta saludable rica en antioxidantes y vitaminas promueve la salud de las articulaciones”, expresó Anthony, citado por HuffPost. El Dr. Struan Coleman añadió que mantener un peso corporal saludable puede reducir la presión sobre las rodillas, lo que es crucial para personas con artritis.

5- Para evitar lesiones, el uso adecuado de la forma durante los ejercicios no debe ser pasado por alto. “Nunca hagas ejercicio o levantes pesas sin una mecánica adecuada”, señaló Anthony. Este tipo de negligencia es común entre los principiantes y puede llevar a lesiones importantes.

6- Frecuentemente, arrodillarse sobre superficies duras y sin cojín puede ser perjudicial para las rodillas. “Es recomendable evitar arrodillarse seguido y por largos periodos sin ningún tipo de acolchado”, mencionó el Dr. Leon E. Popovitz, co-fundador de New York Bone & Joint Specialists, a HuffPost. Popovitz subrayó la importancia de preservar la estructura del cartílago para evitar degeneraciones.

7- Diversificar las actividades físicas también es crucial para evitar lesiones por uso excesivo. “Nunca subestimes la importancia de practicar múltiples deportes diferentes o rotar ejercicios y actividades”, aconsejó Anthony. Este enfoque ayuda a fortalecer diversos músculos y reduce el riesgo de lesiones repetitivas.

8- A pesar de un diagnóstico de artritis, reducir la actividad física no es la solución. “Cuando uno empieza a experimentar dolor de rodillas debido a la artritis, lo primero que ocurre es que disminuimos nuestro nivel de actividad”, explicó Coleman. Mantener los músculos de las piernas fuertes puede prevenir el dolor de rodillas.

Según Grossman, “hay una concepción errónea con la artritis de que no puedes usar tus articulaciones o necesitas moverlas menos, pero tu artritis no debería impedirte ser activo”. El Dr. Eric Grossman sugiere concentrarse en actividades menos impactantes como el ciclismo estacionario o la natación si caminar es doloroso.