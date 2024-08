Caso Loan: un testigo aseguró tener información y pidió protección

El "Americano" reveló que una mujer tendría datos claves para la línea de investigación que sigue la Justicia. "Les aseguro que está en peligro extremo", aseguró.

A más de dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio en Corrientes, una testigo afirmó que tiene datos claves los cuales podrían ser fundamentales para avanzar en la investigación. Sin embargo, la mujer solicitó medidas de seguridad antes de declarar.

La testigo afirmó que está dispuesta a colaborar con la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, proporcionando detalles clave sobre el paradero de Loan. No obstante, advirtió que su vida estaba en "peligro" sin no le otorgaban las garantías de protección necesarias.

La identidad de esta testigo fue revelada por Nicolás, conocido como el "americano", quien estaría vinculado a una fundación internacional que lucha contra la explotación sexual infantil y el tráfico de personas. Este hombre, que mantuvo su rostro oculto en todas las entrevistas televisivas, subrayó la importancia de que el abogado Fernando Burlando haya intervenido para garantizar la seguridad de la mujer.

"Yo estuve con ella mucho tiempo, fue todo a pulmón y me enteré que la jueza o el Juzgado Federal le dieron una semana para ingresar al sistema", declaró el "americano". Esto significa que las medidas de protección recién se activarían en ese plazo. "Y les aseguro que está en peligro extremo", agregó.

Frente a esta situación, Burlando manifestó: “Eso lo podemos acelerar desde acá, si es una testigo con esas características, eso depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Nos iremos personalmente hasta allí para realizar una presentación. Le vamos a pedir a las autoridades para que le den todas las garantías”.

El "americano" insistió en la importancia del testimonio de la mujer, describiéndola como una pieza clave en la investigación, ya que sigue la línea más fuerte del caso. Aunque ha aportado información valiosa, el riesgo que corre es elevado debido a lo que aún tiene por declarar.

“Es una testigo muy clave que sigue la línea más importante que tiene la causa. Aportó mucho, pero tiene mucho riesgo con lo que tiene que hablar después”, dijo, según NA.

La nueva línea investigativa sugiere que Loan habría sido llevado desde el paraje Algarrobal después de un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina Peña, el 13 de junio. A pesar de la gravedad de la situación, el "americano", que participó activamente en la búsqueda desde hace varias semanas, mantiene la esperanza de encontrar al nene con vida.

Por otro lado, el "americano" también expresó su descontento con la justicia correntina, señalando que su teléfono fue incautado en solo dos horas, mientras que en el caso del abogado José Fernández Codazzi, el proceso tomó casi cuatro meses y aún no ha recuperado su dispositivo. "Me llama la atención cómo funciona la Justicia en Corrientes, a pesar de que no van a encontrar absolutamente nada", criticó.