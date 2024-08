Lizardo Ponce ganó un premio español y lo celebró con un apasionado beso junto a su novio

"Es lo más lindo que me pasó" | El influencer se consagró en la categoría "Lifestyle" de los Premios Ídolo que se realizaron por primera vez en Argentina.

Lizardo Ponce fue uno de los nominados a los Premios Ídolo, un galardón nacido en España que se celebró por primera vez en Argentina y que premia a los influencers más destacados en redes sociales y plataformas de streaming. Este jueves, tras consagrarse ganador en la categoría Lifestyle, el joven cordobés celebró de la manera más romántica posible con su pareja Franco Poggio, con el que está de novio hace algunos meses.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, Lizardo y Franco estaban sentados uno al lado del otro y, cuando se anunció que el conductor de Rumis (La Casa streaming) se llevaba la estatuilla, su novio lo tomó del rostro y lo besó en medio del griterío y los aplausos de los allí presentes, para luego empujarlo en dirección al escenario. A pesar de la sorpresa y de la emoción, logró decir unas palabras.

Durante su discurso, Lizardo logró emocionar a todos los presentes. “No tenía nada preparado porque la verdad es que no me imaginaba ganando esto”, comenzó diciendo el influencer para luego mencionar al resto de los ternados, entre ellos Zaira Nara, Cachete Sierra y Flor Jazmín Peña, que además de compañeros de trabajo son amigos. “A mi familia que los tengo siempre lejos, pero que se encargan de hacerse sentir cerca, a mis amigos que me emocionó porque muchos están acá”, dijo para luego confesar el gran valor que tienen sus amistades a la hora de recordarle quién es realmente, ayudándolo a hacer oídos sordos a las críticas que surgen en las redes.

Después del clásico saludo a los jurados, a todas las personas que votaron y a sus fanáticos, llegó el momento de la dedicatoria a su novio: “Principalmente, a Franco, mi novio, que lo amo y que es lo más lindo que me pasó y que hace que todo sea mucho más lindo”, cerró Lizardo para luego bajarse del escenario.

En la previa al evento, la parejita decidió lookearse en un reconocido hotel, desde donde compartieron algunas postales antes de llegar al Salón Tattersal del Hipódromo de San Isidro, donde se festejaron los Premios Ídolo. Para la ocasión, ambos eligieron trajes de color negro y moños. Si bien en sus redes sociales ya se habían mostrado juntos en la intimidad de su casa o disfrutando de diferentes viajes por el mundo, la presencia de la pareja en este evento marcó la “presentación en sociedad” de los tortolitos.

Una vez finalizados los premios, la pareja volvió al hotel en el que se prepararon, hicieron una pequeña sesión de fotos desde el balcón de la habitación y tuvieron una íntima celebración con amigos, entre los que se encontraba Sofía Gonet. El grupo pidió comida y cenaron sentados en el piso, completamente relajados.

Este viernes, el ganador no dudó en celebrar este triunfo en el programa de streaming del que es parte, donde lo recibieron entre aplausos, gritos y con un ramo de flores. Sin pensarlo dos veces sacó el premio del bolso y se lo mostró a todos los presentes. “Un aplauso para Lichu”, gritaron para luego comenzar con el ciclo, donde hicieron un análisis de lo que sucedió la noche anterior.

Hay que recordar que este es el segundo galardón que gana Ponce a lo largo de su carrera, a pesar de tener muchos años de presencia en las redes. La primera vez que logró consagrarse ganador fue en los Martín Fierro Digital en el año 2020, donde levantó el premio al “Más votado en redes”, por el que se enfrentó a Santi Maratea y Barby Franco.