De Paul llegó al país y se refirió a la chance de ser capitán de la Selección Argentina

El volante del Atlético de Madrid podría llevar la cinta ante las ausencia de Messi y Di María.

Varios jugadores de la Selección Argentina arribaron al país para ponerse a disposición de Lionel Scaloni de cara a los encuentros contra Chile y Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Entre ellos, Rodrigo De Paul, uno de los referentes del equipo, dialogó con la prensa y habló sobre la posibilidad de ser capitán ante las ausencias de Lionel Messi por lesión y de Ángel Di María, quien se retiró del conjunto nacional tras la última Copa América.

"Siempre digo que ocupo el rol que me dan. Ya son muchos años. Me siento un jugador importante de esta Selección. Es lo único que puedo decir. Después, sabemos que la cinta es de Leo. Quien la tenga que llevar será circunstancial porque el capitán de esta Selección es él", expresó el mediocampista, reconociendo su liderazgo en el plantel, pero sin dejar de señalar a Messi como el verdadero capitán.

Tradicionalmente, ante la ausencia de Messi, la cinta de capitán era heredada por Ángel Di María. Sin embargo, tras el retiro de Di María, otros jugadores han tomado el rol, como Nicolás Otamendi, quien fue capitán en el duelo ante Paraguay por Eliminatorias en 2023. No obstante, Otamendi podría no ser titular en los próximos encuentros, ya que ha sido suplente de Lisandro Martínez desde la última Copa América. Con esta incertidumbre, se abre la posibilidad de que De Paul asuma la capitanía en esta doble fecha de Eliminatorias.

De Paul y el fichaje de Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Rodrigo De Paul también se refirió al arribo de Julián Álvarez al Atlético de Madrid, una de las transferencias más destacadas del mercado de pases europeo. "Es una adaptación que él tiene que cumplir, pero con grandes expectativas. El club hizo un esfuerzo muy grande porque la Araña esté con nosotros. Es uno de los mejores delanteros del mundo. Cuando a esa clase de jugadores los tenés de tu lado, siempre es mejor", comentó De Paul, mostrando su entusiasmo por compartir equipo con el joven delantero argentino.

El posible regreso de De Paul a Racing

Sobre un posible regreso a Racing en el futuro, De Paul fue cauto. "Creo que todavía soy joven. Quiero disfrutar de lo que me queda de mi fútbol, en la Selección y las cosas importantes que tenemos. Estoy en un grandísimo club, uno de los más grandes del mundo. Disfruto de todo eso", afirmó. Además, añadió: "Intento no pensar más allá. Sé que la carrera que estoy haciendo no es fácil. Para lograr todo lo que lleva eso, mi mentalidad tiene que estar puesta en el día a día".

De Paul, pieza clave en la Albiceleste, sigue enfocado en su presente y con la ilusión de seguir haciendo historia tanto con la Selección como en el fútbol europeo.